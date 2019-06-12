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Burundi'de sıtma alarmı, 5 ayda 3,2 milyon sıtma vakası görüldü

Burundi'de yılın ilk beş ayında 3,2 milyon sıtma vakasının görüldüğü ve yaklaşık bin 200 kişinin hastalıkla ilişkili sebeplerden hayatını kaybettiği bildirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:44
Burundi'de sıtma alarmı, 5 ayda 3,2 milyon sıtma vakası görüldü
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı rapora göre, Burundi'de 2017'de yaşanan sıtma salgını yeniden baş göstererek, 2019'un ilk beş ayında 3,2 milyon vaka tespit edildi.

Geçen yıl aynı dönemde 2,1 milyon olan vaka sayısında yaşanan artışın nedenleri arasında cibinlik gibi koruyucuların kullanımın azalması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gösterildi. 

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Öte yandan ülkenin sıtmaya karşı hazırlanan ulusal planında revizyona gidilerek koruyucu önlemlerin artırılması kararı alındı. 

2017'de Burundi’de 6 milyon dünya genelinde 219 milyon sıtma vakası görülürken, çoğunluğu 5 yaş altı çocuklar olmak üzere 400 binden fazla kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti. 

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresi sonrasında ortaya çıkan ateşli bir hastalık olan sıtma, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor.

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SıtmaAlarmHaberKıbrısGündem
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