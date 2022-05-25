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Büyük bir salgın haline gelebilir!

Avrupa’daki sağlık yetkilileri, maymun çiçeği virüsünün evcil hayvanlara ve vahşi hayata yayılabileceğini ve ardından kıtada büyük bir salgına yol açabileceği konusunda uyardı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) uzmanlar, İngiltere’deki vakaların üç gün içinde neredeyse üç katına çıktığının açıklanmasıyla alarma geçti ve bir rapor hazırladı. Raporda, virüsün yaygın olduğu Afrika'da hastalığın kemirgenler arasında yayıldığına dikkat çekilerek, Avrupa'daki bu tür evcil hayvanların izole edilmesi önerildi. Öte yandan, virüsün vakaları şimdiye kadar 21 ülkede doğrulandı.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:30
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Büyük bir salgın haline gelebilir!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiceği virüsünün şu ana kadar 21 ülkede doğrulandığını ve toplam 131 vakanın tespit edildiğini duyurdu. İngiltere’de dün halihazırda tespit edilen 20 vakaya ek olarak 37 vaka daha doğrulandı ve toplam sayı 57'ye yükseldi.

İspanya, İtalya, Almanya, İsveç ve Fransa dahil olmak üzere dokuz Avrupa ülkesinde 67 doğrulanmış maymun çiçeği vakası ve en az 42 şüpheli vaka tespit edildi.

"İNSANLARLA TEMASI OLAN KEMİRGENLER İZOLE EDİLMELİ"

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından yayınlanan hızlı bir risk değerlendirmesi, sıçanlar ve fareler gibi evcil kemirgenlerin, enfekte kişilerle yakın temaslarda olmaları ait olmaları durumunda belirli tesislerde' izole edilmesi gerektiğini bildirdi.

Maymun çiçeği hastalığının endemik olduğu veya iyi yerleştiği Afrika'da, virüs genellikle sincaplar ve fareler de dahil olmak üzere çeşitli kemirgenlerde yayıldı.

ECDC raporunda  virüsün insanlardan  kemirgenlere yayılarak maymun çiçeği hastalığının Avrupa'da büyük bir salgın hale gelebileceğini açıklanarak şunlar denildi:

“Şu anda, Avrupa memeli hayvan türlerinin maymun çiçeği virüsü için bir konakçı olarak hizmet etmeye uygunluğu hakkında çok az şey biliniyor. 

Bununla birlikte, kemirgenler ve özellikle Sciuridae familyasının (sincaplar) türlerinin, insanlardan daha uygun konaklar olması muhtemeldir. 

İnsanlardan evcil hayvanlara bulaşma teorik olarak mümkündür. Böyle bir yayılma olayı, virüsün Avrupa vahşi yaşamında yerleşmesine ve hastalığın endemik bir hastalık haline gelmesine potansiyel olarak yol açabilir.”

ECDC direktörü Andrea Ammon ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mevcut vakaların çoğu hafif hastalık semptomları gösteriyor ve daha geniş popülasyon için yayılma olasılığı çok düşük. Avrupa ve Birleşik Krallık'taki vakalar öncelikle gay ve biseksüel erkeklerde görülüyor” değerlendirmesinde bulundu. 

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR? 

"Maymun çiçeği", enfekte biriyle yakın temas halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor.

Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.

ÇİÇEK AŞILARI VİRÜSE KARŞI YÜZDE 85'E KADAR ETKİLİ  

Maymun çiçeği vakalarının başka ülkelere yayılarak küresel salgına dönüşme ihtimali tartışılırken, virüsün ölüm riskine karşı etkili bir aşının olup olmadığı da merak ediliyor.

Konuya ilişkin İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, maymun çiçeği virüsü için özel bir aşı olmadığını, ancak çiçek hastalığı aşısının bir miktar koruma sağladığını belirterek, ihtiyaç duyulanlara aşının teklif edildiği bilgisini paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri de çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsü hastalığına karşı da yüzde 85'e kadar etkili olduğunu gösteriyor.

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