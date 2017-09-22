Buzdolabınızın asıl görevi soğuk tutmak değil

Kulağa ne kadar çılgınca gelse de buzdolabınızın asıl amacı içeceklerinizi soğuk tutmak değil. Buzdolabının asıl görevi; yiyeceklerde üreyen salmonella, e-coli ve botulinum gibi bakterileri önlemek.

Bu özelliği ortadan kalktığında kendinizi kolaylıkla gıda zehirlenmesiyle karşı karşıya bulabilirsiniz.

Dikkatinizi yoğunlaştırın ve bu 7 yaygın hatadan kaçınmaya özen gösterin.

Üst raflara çiğ et yerleştirmek

Kırmızı et ya da tavuk göğsü çözdürmek istediğinizde onları üst rafa koymamaya dikkat edin. Üst raflar alt raflara göre daha sıcak olduğu için, etlerin suları rafların arasından süzülerek alt raflardaki yiyecekleri kirletebilir. Bunun yerine eti plastik bir torbaya, kaseye ya da tavaya koyarak alt raflara yerleştirin.

Aşırı doldurmak

Bazıları için dopdolu bir buzdolabı bereketin simgesidir. Mikrobiyologlar için ise bu durum ishalin habercisidir. Soğuk havanın buzdolabı içerisinde dolaşarak yiyecekleri soğuk tutması ve bakteri üretimini durdurması gerekmektedir. Aşırı kalabalık bir buzdolabında bu dolaşım gerçekleşemez. Ayrıca çok dolu bir buzdolabı içerisinde hangi yiyeceğin taze hangisinin beklemiş olduğunu belirlemeniz de zor olacaktır.

Isı derecesini tehlikeli seviyede tutmak

En son ne zaman buzdolabınızın derecesini kontrol ettiniz? Termometrenin nerede olduğuna dair bir fikriniz var mı? Eğer bu soruların ikisine de cevabınız ‘Bilmiyorum’ olduysa bakteriler için mükemmel bir ortam hazırlıyor olabilirsiniz. Mikroplar yaklaşık 4 derecede üremeye başladığı için buzdolabınızı 0 derece ile 4 derece arasında bir ısıda tutmanız çok önemlidir. Buzluğunuz ise yaklaşık -17 derece ısıda sabitlenmelidir. Buzdolabınızın kapağını uzun süre açık tutarak içerideki ısının artmasına ve mikropların üremeye başlamasına sebep olursunuz.

Meyveleri ve sebzeleri aynı bölmeye yerleştirmek

Tazeliğin sonsuza kadar sürmesini sağlayamazsınız belki ama bakterileri mümkün olduğunca uzun süre engelleme imkanınız var. Öncelikle meyveleri ve sebzeleri kullanacağınız zamana kadar yıkamayın. Bakteriler nemli ortamları çok sever. İkinci olarak, ürünlerinizi ayrı sebzeliklerde saklamaya özen gösterin. Meyveler, sebzelerin çürüme sürecini hızlandıran etilen gazı salgılar.

Yumurtaları kapıya yerleştirmek

Kapının iç kısmındaki bölmeleri yumurtaları yerleştirmek ne kadar kolay gözükse de uzmanlar o bölge çok sıcak olduğu için bu davranıştan kaçınmamız gerektiğini söylüyor. Bunun yerine yumurtaları kartonuyla beraber buzdolabının en soğuk yerleri olan arka kısımlarında saklayın.

Bardaktaki sütü kutusuna geri koymak

Bitiremediğiniz sütleri kutuya geri koymak mantıklı bir hareket gibi gelebilir. Fakat kartonun içerisine geri dönen süt dışarıda temas ettiği bakteriler yüzünden gıda zehirlenmesine yol açabilir. Böyle bir durumda ya sütü dökün ya da en baştan az miktarlarda bardağa koymaya çalışın. Ayrıca süt ve süt ürünlerini her zaman buzdolabının en soğuk yerleri olan arka kısımlarında saklamalısınız.

Buzdolabının içini yılda bir kez temizlemek

Buzluğu boşaltıp temizlemek kimsenin hafta sonu planları arasında yer almaz fakat bu temizliği ertelemek oldukça tehlikeli olabilir. Açılmış ketçap şişelerinin kapaklarında, yapışken reçel kavanozlarında, dökülmüş çorba artıklarında ya da çürümüş yiyeceklerde biriken mikroplar kolaylıkla yayılabilir.Özellikle sebzelikleri ve etinizi sakladığınız rafları haftada bir kez temizlemelisiniz. Temizlik sırasında ya sıcak ve sabunlu bir su ya da sirke ve su karışımı kullanmalısınız. Buzdolabının iç kısmını temizledikten sonra dışını ve etrafını da silip süpürmeyi unutmayın.



