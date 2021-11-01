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C Vitamini corona virüse karşı etkili mi?

Dünya genelinde yapılan 12 klinik araştırmanın sonucunda C vitamininin damardan verilmesinin corona virüs tedavisinde kandaki oksijen seviyesini artıracağı, iltihabı azaltabileceği ve hastanede kalış süresini kısaltabileceği açıklandı. Bilim insanları, C vitamininin ciddi Covid-19'u önlemeye ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabileceğini ve hastanelerde standart tedavi olması gerektiğini söylerken, Çin'in Wuhan kentinde yürütülen çalışmada, C vitamininin belirti gösteren Covid-19’dan iyileşme oranını yüzde 70 artırdığı bulundu.

01 Kasım 2021 Pazartesi 10:55
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C Vitamini corona virüse karşı etkili mi?
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Dünyanın çeşitli yerlerinden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ortak klinik çalışma sonucunda C vitaminin şiddetli Covid'i önlemeye ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabileceği açıklandı.

Bu hafta Life dergisinde yayınlanacak olan 12 klinik araştırmanın sonucunda, vitaminin damardan verilmesinin kandaki oksijen seviyesini artıracağı, iltihabı azaltabileceği ve hastanın hastanede kalış süresini kısaltabileceği tespit edildi.

‘İYİLEŞME ORANINI YÜZDE 70 ARTIRIYOR’

Çin'in Wuhan kentinde yapılan araştırmada, C vitamininin, belirti gösteren Covid-19 enfeksiyonunun iyileşme oranını plaseboya kıyasla yüzde 70 oranında artırdığı bulundu.

Araştırmaya Yeni Zelanda Otago Üniversitesi’nden katılan bilim insanı Anitra Carr, "Daha kritik hastalar için, günde 6-24 gram doz C vitaminin damardan verilerek kullanıldığı denemeler, hastaların corona virüs ile mücadelesini artırıp hastanede kalış süresini azaltması, oksijen seviyelerini artırması gibi olumlu etkiler gösterdi” diye konuştu.

‘20 ADET PORTAKALDA 1 GRAM C VİTAMİNİ VAR VE YETERLİ DEĞİL’

Araştırmacılar, yirmi adet portakalın bir gram C vitamini sağladığını, bu nedenle bunun yeterli olmayarak takviye gerektirdiğini söyledi.

İncelemede, Covid hastalarının yüzde 70 ila 80'inde C vitaminini konsantrasyonlarının çok düşük olduğu ve birkaç gram vitaminden yararlanabilecekleri öne sürüldü.

‘STANDART BİR UYGULAMA OLMALIDIR’

Londra'daki Imperial College Tıp Fakültesi'nden ortak yazar Dr. Marcela Vizcaychipi, hastaların C vitamini durumunu kontrol etmenin her hastanede standart bir uygulama olması gerektiğini ve iyileşmeyi optimize etmek için uygun bir dozun verilmesi gerektiğini söyledi.

Vizcaychipi, "Her zaman elektrolitlerin, eser elementlerin (Potasyum, sülfür, sodyum, magnezyum vb.) ve vitamin C ve D dahil olmak üzere vitaminlerin değiştirilmesi gibi temel konuların kapsandığından emin olmamız gerekir. Bu standart bir uygulama olmalıdır" dedi.

Anahtar Kelimeler:
C VitaminiCorona Virüs
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