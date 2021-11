C Vitamini corona virüse karşı etkili mi?

Dünya genelinde yapılan 12 klinik araştırmanın sonucunda C vitamininin damardan verilmesinin corona virüs tedavisinde kandaki oksijen seviyesini artıracağı, iltihabı azaltabileceği ve hastanede kalış süresini kısaltabileceği açıklandı. Bilim insanları, C vitamininin ciddi Covid-19'u önlemeye ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabileceğini ve hastanelerde standart tedavi olması gerektiğini söylerken, Çin'in Wuhan kentinde yürütülen çalışmada, C vitamininin belirti gösteren Covid-19’dan iyileşme oranını yüzde 70 artırdığı bulundu.