C vitamini corona virüsü tedavi edebilir mi?

Eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflayan ve pek çok hastalığın ortaya çıkmasında rol oynayan C vitamininin corona virüsüne karşı koruyucu rol oynabileceği belirtiliyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre soğuk algınlığı, grip, yorgunluk, hafıza kaybı ve sepsis gibi bağışıklık sistemiyle ilişkili hastalıları önleyici ve tedavi edici özelliği bulunan C vitaminin corona virüse karşı kullanımı Çinli doktorlar tarafından araştırılıyor.

WUHAN'DAKİ HASTALARDA DENENİYOR

Wuhan Üniversitesi Zhonghan Hastanesi’nden araştırmacılar, yüksek dozlarda alınan C vitaminin yeni tip corona virüsle savaşmakta etkin olabileceğini düşünüyor. Bu nedenle karantinadaki 120 hastaya 7 gün boyunca 24 gram C vitamini takviyesi yapıldı. Ancak araştırmanın sonuçları henüz yayımlanmadı.

"C VİTAMİNİ HER VİRÜSLE SAVAŞABİLİR"



Çin'de kullanılan dozaj, NHS tarafından günlük önerilen miktarın yaklaşık 60 katı ve soğuk algınlığına karşı ise önerilen miktarın 24 katına karşılık geliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Doktor Levy, “C vitaminin yeterlli dozda uygulandığında her virüse karşı etkin olduğunu daha önceki araştırmalarda ortaya konmuştu” ifadelerini kullandı.

"FARKLI ARAŞTIRMALAR GEREKİYOR"

Diğer taraftan Imperial College London'da bir virolog olan Dr. Mike Skinner, bir süredir C vitamininin corona virüs karşısındaki etkisini ölçmek için çok daha farklı araştırmalar yapılması ve deneklere verilen dozun 'büyük' olduğunu söyledi.



Dünya genelinde C vitamini ilaçları için 880 milyon sterlinlik bir harcama yapılıyor, 2024 yılında bu miktarın 1.1 milyon sterline çıkacağı öngörülüyor.