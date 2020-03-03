Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun
Kalbiniz için en az 6...
C vitamini corona virüsü tedavi edebilir mi?
C vitamini corona virüsü tedavi...
En hızlı kuantum bilgisayar için geri sayım
En hızlı kuantum bilgisayar için...
İklim değişikliği sahillerin yarısını yok edebilir
İklim değişikliği sahillerin yarısını yok...
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"

C vitamini corona virüsü tedavi edebilir mi?

Dünya genelinde yeni tip corona virüsü (COVID-19) 91 bini aşkın kişiye bulaşırken, 3 bin 102 kişinin ölümüne neden oldu. Henüz kesin bir tadevi yönetemi ya da aşısı bulunmayan hastalığa ilişkin bilim dünyası çalışmalarına devam ediyor Çin’de yapılan bir araştırmada C vitaminin corona virüsüne karşı etkili olup olmayacağının araştırıldığı belirtildi.

03 Mart 2020 Salı 20:40
43 Okunma
C vitamini corona virüsü tedavi edebilir mi?

Eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflayan ve pek çok hastalığın ortaya çıkmasında rol oynayan C vitamininin corona virüsüne karşı koruyucu rol oynabileceği belirtiliyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre soğuk algınlığı, grip, yorgunluk, hafıza kaybı ve sepsis gibi bağışıklık sistemiyle ilişkili hastalıları önleyici ve tedavi edici özelliği bulunan C vitaminin corona virüse karşı kullanımı Çinli doktorlar tarafından araştırılıyor.

WUHAN'DAKİ HASTALARDA DENENİYOR

Wuhan Üniversitesi Zhonghan Hastanesi’nden araştırmacılar, yüksek dozlarda alınan C vitaminin yeni tip corona virüsle savaşmakta etkin olabileceğini düşünüyor. Bu nedenle karantinadaki 120 hastaya 7 gün boyunca 24 gram C vitamini takviyesi yapıldı. Ancak araştırmanın sonuçları henüz yayımlanmadı.

"C VİTAMİNİ HER VİRÜSLE SAVAŞABİLİR"

Çin'de kullanılan dozaj, NHS tarafından  günlük önerilen miktarın yaklaşık 60 katı ve soğuk algınlığına karşı ise önerilen miktarın 24 katına karşılık geliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Doktor Levy, “C vitaminin yeterlli dozda uygulandığında her virüse karşı etkin olduğunu daha önceki araştırmalarda ortaya konmuştu” ifadelerini kullandı.

"FARKLI ARAŞTIRMALAR GEREKİYOR"

Diğer taraftan Imperial College London'da bir virolog olan Dr. Mike Skinner, bir süredir C vitamininin corona virüs karşısındaki etkisini ölçmek için çok daha farklı araştırmalar yapılması ve deneklere verilen dozun 'büyük' olduğunu söyledi.

Dünya genelinde C vitamini ilaçları için 880 milyon sterlinlik bir harcama yapılıyor, 2024 yılında bu miktarın 1.1 milyon sterline çıkacağı öngörülüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun
Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim