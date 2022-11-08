Esengül AYKAÇ- ÖZEL HABER

Doç. Dr. Kudret Çağlar Gündem Kıbrıs Web TV’de yayımlanan ‘Önce Sağlık’ programında lösemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu…



Ebeveynlerin sigara tüketimi çocukların üzerinde oldukça ciddi rahatsızlıklara neden olduğunu söyleyen Kudret Çağlar, “Bunlardan en önemlisi lösemi hastalığıdır. Savunma sistemi düştüğünde kanser riski de artar. Kemik iliğini çocuklara verirken kanserli çocukların savunma sistemini düşürürüz. Bu sayede kemik iliğini reddetmesini önlemek için bu yöntemi uyguluyoruz. Bu süreç içerisinde çocuklara bir toz taneciğin dahi nasıl etkilediğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden çocukları savunma sistemine ellemeyin” ifadelerini kullandı.

Lösemi hastalığının en sık görülen kanser türü olduğundan söz eden Çağlar, “Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Onkoloji bölümünde gerekli tedaviler uygulanıyor. Onkoloji camiası olarak ülkedeki arkadaşlar ile birlikte çalışıyoruz. Lösemi tedavisinde Hacettepe’ye de çok ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü küçük bir ülke olduğumuz için her türlü yatırımı burada yapmak sürdürülebilir değil. Doğal olarak Hacettepe’deki arkadaşlarda bize destek veriyor” dedi.

Lösemide erken tanının çok önemli olduğunu ifade eden Çağlar, “Artık Kuzey Kıbrıs’ta geç tanınan hasta yok. Pediatri camiası ile bir araya gelip erken tanı için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.

Bütün kanserli çocukların başarı şansının %78 oranında olduğuna dikkat çeken Çağlar, başarı şansının yüksek olduğu çocuklarda tedavi edilebilme şanslarının daha yüksek olduğunu kaydetti. Çağlar, “Yıllar önce tedavi ettiğimiz kişiler çocukları ile yanımıza geliyor. Bu bizim için büyük bir gururdur. Bu hastalık mücadele istiyor” diye konuştu.

Lösemide erken tanının çok önemli olduğuna vurgu yapan Çağlar, lösemi hastalığına geç tanı konulduğu zaman başarı şansının da düşün olduğuna dikkat çekti. Ebeveynlere çağrıda bulunan Çağlar, “Yanlış alarm olsa dahi çocuklarınızı doktora götürün. Bu gibi durumlarda herhangi bir ücrette almıyoruz. Bu her hastalık için geçerlidir. Kanser için daha fazla geçerlidir. Günün sonunda engelsiz, sorunsuz çocuklar kazanıyoruz. Bizler için çok önemli bir durumdur” dedi.

Çocuklarda savunma metabolizmasının önemi hakkında da konuşan Çağlar konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Çocukların savunma sistemini güçlendirmek değil savunma sistemini bozmamak için uğraş veriyoruz. Çocukların savunma sistemini bozmamak için ne yapmamız gerekiyor. Çocukları dengeli beslememiz gerekiyor. Çocukların beslenmedeki en büyük düşmanı poşetli gıdalardır. Çünkü poşetli gıdaların içerisinde koruma faktörleri, gereksiz kaloriler, yanmış yağlar var. Çocuk poşetli gıdaları tüketirken çocuk doymuş olur. Tüm bu etkenler çocukların savunma sistemini bozuyor” dedi.