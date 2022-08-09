Canan Karatay hasta olmak istemeyenlere özel tarifini verdi

Tarhana insan sağlığı için çok iyi olan hem probiyotik hem de prebiyotikler taşıdığı için sinbiyotik olarak kabul edilir. Bu özelliklerinden dolayı özellikle sindirim enzimlerinin yetersizliğinin sık olarak görüldüğü yaşlı insanlar ve bebekler için uygun bir gıdadır. Tarhananın sağladığı faydaları bilseniz yaz kış demeden haftada birkaç kez tarhana içmeye başlarsınız. İçinde onlarca sebzenin, baharatın ve yoğurdun olduğu tarhana, yaz aylarında yapılarak kış için tüketilmek üzere hazırlanılır.

DOĞAL SİRKE, PEYNİR, TARHANA...

İçinde domates, yeşil biber, kuru soğan, kırmızı biber, yağlı yoğurt, maydanoz, dereotu (bazı yörelerde tarhana otu, süt, tuz, acı ve tatlı kırmızı biber) vardır.

Tarhananın içerisinde A, B ve C vitamini mevcuttur. Özellikle B vitamini bakımından oldukça zengin bir besindir. Bunun yanı sıra kalsiyum, çinko, demir, iyot, kükürt ve bol miktarda fosfor barındırır.

Tecrübeli Doktor Canan Karatay vücuda dost bakterilerin korunmasına dikkat çekerek 3 besin hakkında önemli uyarılarda bulundu. Beslenme konusunda tavsiyelerde bulunan Canan Karatay; doğal sirke, peynir ve tarhananın önemini vurguladı.

CANAN KARATAY’IN TARHANA TARİFİ

Tarhana nasıl yapılır? Kışın hastalıkların ilacı olan tarhana nasıl yapılır? Akit’te yer alan habere göre; Prof. Dr. Canan Karatay'ın Karatay Mutfağı kitabından tarhana tarifini sizler için derledik. İşte Canan Karatay'ın tarhana tarifi...

EV YAPIMI TARHANA TARİFİ

Ev yapımı tarhana için gerekli malzemeler nelerdir?

1,5 kilo buğday unu

500 gr kuru soğan

500 gr kırmızıbiber

1 kilo domates

1 kilo süzme yoğurt

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

1 demet reyhan

1 demet fesleğen

2 tatlı kaşığı kristal kaya tuzu

1 bağ tarhana otu (Ege yöresine ait)

TARHANIN PÜF NOKTASI

Tarhanayı kurutma aşamasında ne kadar çok küçültür, ufalarsanız, elle ovma sırasında o kadar az yorulursunuz.

TARHANA NASIL YAPILIR?

Kabuklarını soyup temizlediğiniz soğan, domates ve biberleri doğrayın. Biberlerin çekirdeklerini ihmal etmeyin.

Maydanoz, reyhan, fesleğen ve dereotunu yıkayın, ayıklayın.

Hazırladığınız doğan, biber ve domatesi doğrayıp büyük boy tencerenin içine atın. Dilerseniz rondodan geçirebilirsiniz.

Domatesli karışımın olduğu tencereye tarhana otu da koyarak kısık ateşte pişirmeye bırakın.

Malzemeler kıvamını alınca tarhana otunu içinden çıkarın. Sonrasında geri kalan malzemeyi yoğurma kabına alın.

Üzerine un ve süzme yoğurdu ilave edip bir süre yoğurun. Hamuru dinlendirin.

Hamurun içine hazırlanan yeşillikleri ekleyin. Bir süre daha yoğurduktan sonra hamurun üzerine bir bez örterek tekrar dinlenmeye bırakın.

Hamura 5 gün boyunca 1 çay bardağı kadar un ilave edip yeniden yoğurun. Her yoğurma sonrasında hamurun üzerine un serpin.

Beşinci günün sonunda hamurun ekşimiş yani mayalanmış olması gerekir. İki gün daha aynı işleme devam edip hamuru tuzla tatlandırdıktan sonra, kurutma işlemine geçin.

Serin ve havadar bir yere temiz, beyaz bir çarşaf serin. Hamurlardan küçük parçalar alıp çarşafın üzerine serin. Bu parçaları gün boyu hem sürekli olarak küçültün hem de tersyüz ederek kurutun.

Bir iki gün boyunca kuruyan hamur, ikinci veya üçüncü gün çekilmeye hazır hale gelir. Kuruyan hamur parçalarını dilerseniz mutfak robotunda, dilerseniz iki el arasında ovalayarak ya da çok sert bir şekilde kurumasını bekleyip, değirmene vererek, irice çekilmiş kıvama (mısır unu kıvamına) getirin.

Ufalanmış olarak da üzerini örtüp, bir iki gün gölgede iyice kurumasını sağlayın. Daha sonra bez torbaya koyup, serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

TARHANANIN FAYDALARI