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Canan Karatay’dan açıklama: Uyurken de kilo verebilirsiniz!

Kilo vermek isteyenlere Canan Karatay’dan sevindirici haber. Karatay’ın önerilerine kulak vererek uyurken bile kilo verebileceksiniz. Peki, bu nasıl olacak, işte cevabı…

11 Haziran 2018 Pazartesi 17:04
Canan Karatay’dan açıklama: Uyurken de kilo verebilirsiniz!

Kilo vermek için çok uğraşıyor ama tartıya çıktığınızda umduğunuzu bulamıyorsanız Canan Karatay önerileri ile bu sorununuz ortadan kaybolacak. Kilo verirken dikkat etmeniz gerekenler neler, cevabını sizler için araştırdık. İşte Canan Karatay’dan kilo vermek isteyenlere özel öneriler…

Yemek yeme saatleri çok önemli

Kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gereken konulardan birisi yemek yeme saatleri. Yağ yakıcı hormon olarak bilinen leptinin aktif olduğu saatlere göre bir beslenme düzeni oluşturarak kilo vermek mümkün. Gece vakti leptinin aktif olması ile uykunuzda kilo verebilirsiniz. Leptinin gece aktif olabilmesi için ise akşam 8’den sonra hiçbir şey yememeniz gerekiyor.

‘’D vitamini önemli’’

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D vitamini eksik ise zayıflamak çok zor. Bunun için yaz aylarında güneşten sık sık faydalanmalı, kışın ise takviyeler ile D vitamini ihtiyacınızı gidermelisiniz. D vitamini içeren yiyecekler arasında balık, süt, tereyağı, yulaf ezmesi ve yumurta gibi yiyecekler yer alıyor.

’Light ürünlerden uzak durun’’

Canan Karatay'a göre aspartam olarak bilinen E-951 kodlu katkı maddesinin zehirden bir farkı yok. Vücuda girdiği anda alkole dönüşen bu katkı maddesi yapay tatlandırıcılarda ve light ürünlerde sıklıkla bulunuyor. Kanser hücrelerini besleyen bu maddelerden uzak durmanız için light ürünleri tüketmekten sakınmalısınız.

‘’Ambalajlı gıdalar kansere ve kısırlığa yol açıyor’’

Günlük hayatımızda sıklıkla tükettiğimiz ambalajlı gıdalar kısırlıktan kansere kadar birçok önemli sağlık sorununa yol açabiliyor. Sağlıklı bir yaşam için ambalajlı gıdalardan uzak durmanızda fayda var.

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