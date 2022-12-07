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Canan Karatay’ın kelle paçadan sonra yeni favorisi...

Canan Karatay, açıklamalarına bir yenisi daha ekledi. Her fırsatta doğal beslenmenin önemine vurgu yapan ünlü doktor, obezite ile mücadelede en etkili isimlerin başında geliyor. Canan Karatay önerdiği besinlerle halk sağlığına yön vermeye çalışıyor. Canan Karatay bu sefer bir besini işaret ederek yiyenin 95 yaşına kadar yaşayacağını iddia etti.

07 Aralık 2022 Çarşamba 12:36
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Canan Karatay’ın kelle paçadan sonra yeni favorisi...



Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Canan Karatay, sağlık alanında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Prof. Dr. Canan Karatay dünyanın en sağlıklı gıdasını açıkladı. Sağlık dünyasında zaman zaman tartışmalara neden olan Canan Karatay, bu sefer lahana turşusunu işaret ederek çok sağlıklı olduğunu dile getirdi.

DÜNYANIN EN SAĞLIKLI YİYECEĞİ

Kelle paça, tarhana, doğal tereyağı gibi besinlerin faydalarını her fırsatta dile getiren Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu söyledi. Canan Karatay, "Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler" dedi.

LAHANA TURŞUSU TARİFİ

Canan Karatay'ın önermiş olduğu lahana turşusunun tarifi de aslında çok kolay. Evde sizlerde kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

LAHANA TURŞUSU MALZEMELER

1 büyük lahana

1 litre üzüm sirkesi

Bir baş sarımsak

Su ve tuz

LAHANA TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Lahanalar bir gece önceden dış yaprakları soyulur ve göbeği çıkarılarak eşit parçalara bölünür.

Lahana turşusunun erimemesi için çok küçültülmemelidir.

Büyük bir tepsi içerisinde lahanalar tuz ile ovalanır.

Üzerine küçük bir tepsi kapatılarak ağırlık konur ve bir süre bekletilir. Geceden bu işlemi yaparsanız daha iyi olur.

Sabahında sarımsakları soyup hazırlamak gerekir ve sirke turşu yapılacak kavanoza eklenir. Sonrasında içerisine sarımsaklar atılır, üzerine de lahanalar yerleştirilir.

Üzerini bastıracak kadar su eklenir.

Kapağı kapatılır ve 10 gün sonra turşu hazır olur. 20 günde ise tam kıvama ulaşır. 20 gün bekletmek turşuyu daha lezzetli hale getirir.

Ayrıca turşunun, daha çabuk olması için önceden lahanalar haşlanabilir. 

Anahtar Kelimeler:
Canan KarataySağlıkBesinKellepaçaObezite
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