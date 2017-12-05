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Çarşaflar ne sıklıkla değiştirilmeli?

Philip Tierno, çarşafların yeterince sık değiştirilmediğinde bakteri ve mantarlarla dolu bir "botanik bahçesine" dönüştüğünü söyledi..

05 Aralık 2017 Salı 16:47
Çarşaflar ne sıklıkla değiştirilmeli?
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New York Üniversitesi'nden Mikrobiyolog Philip Tierno, çarşafların yeterince sık değiştirilmediğinde bakteri ve mantarlarla dolu bir "botanik bahçesine" dönüştüğünü söyledi.

Philip Tierneo, yastık, nevresim ve çarşafların kıvrımları arasındaki mikroskobik yaşamın hastalıklara yol açabileceğini söyledi. 

Express.co.uk'de yer alan habere göre; hastalıkları önlemek için çarşafların haftada bir defa yıkanması gerektiğini kaydeden Tierno, çarşafta ter, cilt hücreleri, mantarlar, bakteriler ve çeşitli vücut sıvılarının biriktiğini söyledi. 

Son araştırmalara göre; 1.5 ila 20 yıl arasında kullanılan tüy ve sentetik yastıkların, 17 farklı türde mantar içerdiğini gösterdi. Bilimsel araştırmalara göre; insanlar yatakta bir yılda ortalama 118 kilo terliyor. Ortamın sıcak ve rutubetli olması da mantarların üremesine yol açıyor.

Tierno, kirli çarşafların bir haftada insan sağlığına zarar verebilecek duruma gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Philip Tierno, "Sokakta kedi ya da köpeğe dokunduğunuzda nasıl ellerinizi yıkamak istiyorsanız, yatağınız için de benzer şeyi düşünün" ifadesinde bulundu.

* Çarşaflarınızı en az haftada bir kez yıkayın.

* İnsanların yüzde 36'sı çarşaflarını iki ila üç haftada bir değiştiriyor.

* Yüzde 14 çarşaflarını daha az sıklıkta değiştiriyor.

* Bakteri ve mantar, yıkanmamış çarşaflar arasında yayılabiliyor. 

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