Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin!

Araştırmalar sıcak içeceklerin kanser riskinizi artırabileceğini öne sürüyor. Kış mevsimi yaklaşırken, su ısıtıcısını daha sık çalıştırmanız cezbedici olabilir. İster bitki çayları için ister bir fincan kahve tercih edin, gözünüzü içeceğin sıcaklığına dikmeniz faydalı olabilir. Uzmanlar, çok sıcak içecekleri sıklıkla tüketmenin çok zararlı olabileceğini belirtiyor.

YEMEK BORUSU KANSERİNİ TETİKLİYOR

Yemek borusu kanseri, yemek borusunun herhangi bir yerinde hücrelerin anormal büyümesi olarak tanımlar. 50 dereceden yüksek sıcaklıktaki herhangi bir şey cildi yakarak zarar verebilir. 70 derecenin üzerindeki sıcaklıkla temasta ise anında yanarsınız. Neredeyse 100 derecede kaynayan kahve, ciltte ve özellikle yemek borusunu kaplayan hassas hücrelerde ciddi yanıklara neden olacak kadar sıcaktır.

RİSKİ ÜÇ KATINA ÇIKARIYOR

Klinik Beslenme dergisinde yayınlanan araştırma, ayrıca sıcak içeceklerin bu kanser riskini neredeyse üç katına çıkarabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Uzmanlar, düzenli olarak kahve ve çay içenlerde yemek borusu kanseri riski 2,8 artığını vurguluyor. Sıcak veya çok sıcak kahve içenlerin özofagus kanseri riski sırasıyla 5.5 ve 4.1 arttı.

İçecekler gastroözofageal reflüyü artırabilir ve her ikisi de kanser gelişme riskini artırabilecek özofagus iltihabını artırabilir. Çok sıcak içeceklerin yemek borusu dokusuna zarar verdiğini ve vücudunuza iyileşme zamanının geldiğini bildirdiğini açıklar. Bununla birlikte, vücudunuzun iyileşmek için yeni hücreler üretmesi ne kadar hızlı ve sık olursa, anormal hücreler veya kanser hücreleri gibi “genetik hatalar için o kadar fazla yer” olur.