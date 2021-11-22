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CDC: Delta varyantı hamile kadınları 5 kat daha fazla öldürüyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hamile kadınların ciddi Covid-19 riski altında olduğunu belirterek, gebe ölümlerinin Delta varyantı ile birlikte arttığını açıkladı. Yeni çalışmalar, Delta varyantının ABD’de baskın olduğu dönemde Covid-19 nedeniyle ölen hamile kadınların oranının beş kat arttığını buldu. Delta öncesi, hamilelik sırasında virüse yakalanan her bin kadından beşi, Delta döneminde ise her bin kadından 25’inin öldüğü aktarıldı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 09:32
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CDC: Delta varyantı hamile kadınları 5 kat daha fazla öldürüyor
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hamilelikteki Covid-19 riskine ilişkin iki farklı çalışmanın sonuçlarını yayımladı. 

İlk çalışma kapsamında Mississippi eyaletine ait Mart 2020 ile Ekim 2021 arasındaki hamilelik ölüm verileri analiz edildi.19 aylık dönemde eyaletteki hamile kadınlar arasında kaydedilen toplam bin 637 enfeksiyondan15'i ölümle sonuçlandı. 

Delta öncesi dönemde, Mart 2020'den Haziran 2021'e kadar, hamile kadınlar arasında altı ölüm bildirildi (her 1000 enfeksiyondan beşi). Sayı, Temmuz-Ekim 2021 arasındaki Delta döneminde hızla arttı ve hamile kadınlar arasında dokuz ölüm kaydedildi (Her 1000 enfeksiyonda 25).

HİÇBİRİ TAM OLARAK AŞILANMADI

Bununla birlikte, ölen 15 kadından 14'ünün altta yatan bir tıbbi durumu vardı ve bu da onları virüsten kaynaklanan komplikasyon riskine daha fazla maruz bıraktı. Ayrıca kadınların hiçbirinin tam olarak aşılanmadığı belirtildi. 

1,2 MİLYON DOĞUM İNCELENDİ

Diğer taraftan,  CDC tarafından yayınlanan ikinci rapor, enfekte olan hamile kadınların gerçekleştirdiği ölü doğumlara odaklandı. Araştırmacılar, Mart 2020'den Haziran 2021'e kadar ülke çapında 1,2 milyon doğumdan veri topladı.

Ölü doğumların Covid ile enfekte olmayan kadınların sadece yüzde 0,65'inde meydana geldiği görüldü. 

Ayrıca, incelenen 21 bin 653 kadının Covid-19 ile enfekte iken erken doğum yaptığı aktarıldı. Bu kadınların ölü doğum yapma olasılığının iki kat daha fazla olduğu ve bebeklerin 273'ünün doğumdan sağ çıkmadığı aktarıldı. 

DELTA VARYANTI İLE ÖLÜ DOĞUM ORANLARI 4 KART ARTTI

Öte yandan, ABD’de Delta varyantının hakim olduğu ölü doğum oranının daha yaygın olduğu açıklandı. Temmuz-Eylül 2021 arasında ölü doğum oranları dört kat arttı. Covid nedeniyle solunum cihazına ihtiyaç duyan enfekte kadınların ölü doğum yapma olasılığı daha yüksekti.

Araştırmacılar, bu verilerin hamile kadınlar için Covid'e karşı aşılamayı daha da önemli hale getirdiğini vurguladığını söyledi.

UZMANLARDAN AŞI ÇAĞRISI

Son olarak bilim insanları, "Hamilelik öncesi veya sırasında aşılama da dahil olmak üzere kanıta dayalı Covid-19  önleme stratejilerinin uygulanması, hastalığın ölü doğumlar üzerindeki etkisini azaltmak için kritik öneme sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Delta VaryantıHamile Kadın
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