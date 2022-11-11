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Cennet hurmasını yoğurtla tüketen yaşadı!

Tezgahlarda yerini alan cennet hurması nam-ı diğer Trabzon hurması rengi, kokusu ve lezzetiyle adeta göz kamaştırıyor. Şifa deposu olan bu hurmayı yoğurtla yemek ise bakın ne faydalar sağlıyor...

11 Kasım 2022 Cuma 22:44
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Cennet hurmasını yoğurtla tüketen yaşadı!



Cennet hurması tezhaglarda yerini aldı...

Kurusuyla yaşıyla hem üreticisinin hem de tüketicisinin yüzünü güldüren cennet A vitamini bakımından zengin, C-B vitamini, protein, tiamin ve ribollavin barındıran cennet hurması, sindirim sistemi hastalıkları, kilo vermek isteyenler için doğal ilaç olarak tercih ediliyor.

Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması, mevsiminde doğru tüketildiğinde sağlığa müthiş yararlar sağlıyor.

Cennet hurmasını nasıl tüketmeliyiz diye soranlar için ise yoğurt ön plana çıkıyor. Kür gibi uygulandığında cennet hurması-yoğurt karışımı adeta bin bir derda deva oluyor.

Cennet hurması-yoğurt karışımı

Sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasında büyük rol oynayan hurma, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücutta kanserli hücre oluşumunu engeller, vücuttaki su dengesini ayarlar ve kalp-damar hastalıklarına iyi gelir.

Aynı zamanda cennet hurması; metabolizmayı hızlandırır ve kişilerin daha kısa zamanda daha sağlıklı bir şekilde kilo vermesine katkı sağlar.

Yoğurt ise önemli bir protein kaynağıdır. Cennet hurmasını gün içinde yoğurt ile birlikte tüketmeniz; tokluk hissi vermesi, metabolizmayı hızlandırması ve gün içinde almanız gereken besin değerlerini sağlaması açısından özellikle sıkı bir diyete girenlerin kurtarıcısı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Cennet HurmasıSağlık
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