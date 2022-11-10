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Ceviz kabuğunu kaynatıp topuklarınıza sürerseniz...

Bin bir faydasıyla göz kamaştıran ceviz, kabuklarıyla da sağlığa şifa oluyor. Ceviz kabuklarını kaynatıp topuklara sürmenin faydasını duyan, vazgeçemiyor...

10 Kasım 2022 Perşembe 20:26
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Ceviz kabuğunu kaynatıp topuklarınıza sürerseniz...



Ayak sağlığı, kaliteli bir yaşamın olmazsa olmazları arasındadır.

Bütün yaşamımız boyunca yükümüzü taşıyan ayaklarımıza tabiatıyla nazik olmamız ve mevcut ayak sağlığı problemlerinin yaşam kalitemizi etkilemeye başlamadan tedbirler almamız gerekir.

Ayaklarınıza gereken özeni ve bakımı göstermediğinizde kuruma, nasırlaşma ve çatlamalar meydana gelebilir.

Özellikle estetik olarak da bozukluğa neden olan topuklardaki çatlama erken önlem alınmadığında nasıra yol açar.  Topuk çatlakları zamanında müdahale edilmezse oldukça acı verici bir hale gelebilir. Bu noktada alınması gereken doğal yöntemlerden bahsedebiliriz.

Beyin sağlığı için de uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilen mucizevi bir besin kaynağı olan cevizin, ayak sağlığına etkisinden de bahsetmeden geçmek olmaz.

Kolayca hazırlanan ceviz kabuğu suyu, tahmin edemeyeceğiniz şifalar sağlayabiliyor.

Özellikle ayak topuklarınıza süreceğiniz ceviz kabuğu suyu, bakın ne işe yarıyor...

Topuk çatlaklarına ceviz suyu şifası

Bir tencere dolusu suyun içine ceviz kabuklarını koyun 30 dakika kaynatın.

Daha sonra bu suyu bir kovanın içine döküp ayaklarınızı içine koyun ve 15 dakika bekleyin.

Akabinde topuklarınızı suyun içinde sert bir lif ile keseleyip yıkayıp nemlendirin. Haftada 1-2 kere tekrar etmeyi ihmal etmeyin.

Anahtar Kelimeler:
CevizşifaSağlık
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