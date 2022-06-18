Cilde iyi gelen nemlendirme yöntemleri

Kuru cilt, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve alerjilerin (genellikle sert kimyasallara karşı) bir belirtisi olabilir. Nem, cildinizi gün boyu korur ancak kış aylarında ve soğuk iklimlerde düşük nem cildinizi kurutabilir. Yaşlandıkça vücudunuzdaki yağ üretimi azalır. Bu nedenle yaşlı insanlar daha fazla kuru cilde sahip olma eğilimindedir. Merak etmeyin, kuruyan cildiniz için evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler var

NEMLENDİRİCİLER

Cildi günlük olarak nemlendirmek kuru cildi hafifletmeye yardımcı olur. Tahrişi azaltır ve sorunun tekrarlanmasını önler.

Nemlendiriciler cildi gün boyu nemli tutar. Ciltte var olan nemi hapsederler. Uzmanlar, duştan hemen sonra nemlendirici uygulanması gerektiğini önermektedir.

BAL

Bal, doğal bir nemlendirici ajandır. Yara izleri, kuru cilt ve akne gibi çeşitli cilt durumlarını tedavi etmek için kullanılır . Birçok cilt ve saç bakım ürününde popüler bir bileşen olan bal, ciltteki su içeriğini artıran doğal bir yumuşatıcı görevi görür. Kuru cildi rahatlatır ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir.

PETROL JOLESİ

Petrol Jeli, mineral yağlar ve mumlar içeren yarı katı jöle benzeri bir maddedir, vazelin olarak bilinir.

Cildinizi nemlendirmek ve yumuşak görünmesini sağlamak önemlidir.

Araştırmalar, cildi nemli tuttuğunu ve küçük yaraları ve yanıkları iyileştirebileceğini ortaya koyuyor.

Cildinizin kurumasını engeller. Duştan sonra etkilenen bölgeye uygulayın.

ALOE VERA

Kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılan bir diğer bileşen olan aloe vera, nemlendirici görevi görür. Pürüzsüz cildi geri yükler . Yatıştırıcı özelliklere sahip olduğuna inanılan amino asitleri, cilt hücrelerini yumuşatır. Bitkinin jeli ayrıca epidermal hücreleri birbirine yapıştırarak cildin pul pul dökülmesini önler.

MİNERAL YAĞLAR

Topikal mineral yağlar losyonlar ve kremler şeklinde bulunur. Araştırmalar, mineral yağların cilde uygulanmasının cildi yumuşattığını ve nemlendirdiğini gösteriyor.

Araştırmacılar, mineral yağın cildin en dış tabakasını doğal olarak nemlendirdiğini buldu.

Bu, cildi nemli ve esnek tutar.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı kuru cildi tedavi etmek için harikalar yaratabilir! Bir araştırma, hindistancevizi yağının yumuşatıcı gibi davrandığını ve cilt nemini iyileştirdiğini gösterdi. Araştırma ayrıca artan yüzey lipid seviyeleri ile sonuçlandı.

Lipitler temel olarak cildimiz için hayati önem taşıyan yağ asitleridir. Cildi nemli ve nemli tutarlar. Zeytinyağı ve jojoba yağının da nemlendirici özelliklere sahip olduğu söylenir. Ayçiçek yağının kuru cilt ve egzama ile mücadele ettiği düşünülmektedir.

E VİTAMİNİ

E vitamini, cildinizi sağlıklı tutmak için hayati önem taşıyan bir antioksidandır. E vitamini kuru ciltler için topikal bir ilaç olarak kullanılır.

Anti-inflamatuar özellikler

Nemlendirici ve su bağlama özelliği

E vitamini cildinizi UV ışınlarından korumada hayati bir rol oynar. Doğrudan güneşe maruz kaldığında vücuda verilen hasarı en aza indirmeye yardımcı olur.

Kuru cildi tedavi etmek için gerekli olan nemlendirici ve su bağlayıcı özelliklere sahiptir. Vücudumuz doğal olarak sebum yoluyla E Vitamini üretir. Bununla birlikte, sebum üretiminin eksikliği vücuttaki E Vitamini miktarını azaltır.

E vitamini açısından zengin besinler de sizi kuru ciltten kurtarabilir. Diyetinize fındık, tohum ve E Vitamini takviyesi ekleyin.

C VİTAMİNİ

Portakal ve limon gibi turunçgiller C vitamini açısından zengindir.

Anti-inflamatuar özellikler

Su bağlama özellikleri

Çalışmalar, C vitamininin topikal uygulamasının cildin kuruluğunu ve pürüzlü dokusunu azalttığını göstermektedir.

Araştırmalar, C Vitamininin cildin dış tabakasındaki bariyer-lipit üretimini arttırdığını gösteriyor. Bu, cildi nemli ve yumuşak tutarak suyu hapseder.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi, birçok cilt bakım ürününde yaygın olarak kullanılan bir bileşendir. Yulaf ezmesi banyoları, kuru cildi tedavi etmek için eski bir gelenektir. Çalışmalar, yulaf ezmesinin topikal formlarının kuru cilt sorunları, egzama, kızarıklıklar, atopik dermatit ve kontakt dermatit tedavisinde kullanılabileceğini düşündürmektedir

Kolloidal yulaf ezmesi, sıvı içinde süspanse edilmiş, ince öğütülmüş yulaf ezmesinden başka bir şey değildir.

Yulaf ezmesi bu formda cilt tarafından kolayca emilir. Yulaf ezmesi E vitamini, ferulik asit ve avenantramidler içerir. Bu bileşenler cilt sağlığını iyileştirmek için hayati öneme sahiptir.