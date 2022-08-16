Cildi temizlerken yapılan bazı hatalar cildin kuru, yağlı veya hassas olmasına yol açabilir. Bu sebeple cildinizi doğru yüz yıkama tekniği ile temizlemeniz gerekir. Cildinizin sağlığını korumak için ideal yüz yıkama rutinine sahip olmalısınız. Peki, cildi temizlerken yapılan hatalar nelerdir? İşte cildi temizlerken en sık yapılan 5 hata...

Cilt bakımı rutinin en önemli aşamalarından biri cildi derinlemesine temizlemek. Ancak cildi temizleme işlemi sanıldığı kadar basit değildir. Cildinizi ve gözeneklerinizi temizlerken yapılan bazı hatalar cildinize zarar verebilir.

SICAK SU KULLANMAK

Yüzünüzü sıcak su ile yıkadığınızda cildinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Ancak aşırı sıcak su kullanımı cildinize ciddi zararlar verebilir. Sıcak su, cildi doğal yağlarından arındırdığı için cildinizin çok fazla kurumasına yol açar.

Cildiniz kuruduğunda pul pul dökülmeler ve tahriş sorunu ortaya çıkar. Ayrıca hassas ve akneye eğilimli cilt tiplerinde iltihaplanma ve kızarıklığı artırabilir. Bu sebeple cildinizi asla sıcak su kullanarak temizlememeniz gerekir. Cildinizi soğuk veya ılık suyla yıkadığında cildinin dinç ve sıkı göründüğünü fark edeceksiniz.

AŞIRI PEELİNG YAPMAK

Cildinizi ölü hücrelerden arındırmanız için cilt tipiniz ne olursa olsun peeling yapmanız gerekir. Cildi arındırmanın ve canlandırmanın en kolay yolu peeling yapmaktan geçiyor.

Peeling yapmak cildin rahatlamasına ve gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olur. Ancak peeling yaparken son derece dikkatli olmanızda fayda var.

Eğer çok sert bir şekilde peeling yaparsan cildin dış katmanına zarar verebilirsin. Bu sebeple peeling yaparken olabildiğince nazik bir peeling yöntemi tercih etmeniz gerekir.

TEK BİR ÜRÜNLE CİLDİ TEMİZLEMEK

Cildinizi derinlemesine arındırmak için tek bir ürün kullanmanız yeterli gelmez. Gün içerisinde özellikle çok fazla makyaj yapıyorsanız asla tek bir ürünle cildinizi arındıramazsınız. Cildinizi çift aşamalı olarak temizlemek her zaman daha kusursuz bir cilde ulaşmanızı sağlar.

1.adım: Cildini temizlerken ilk adımda makyajınızı bir pamuk ve temizleyici yardımıyla cildinizden temizleyin.

2.Adım: Cildin dış yüzeyindeki kirlerini ve makyaj artıklarını temizledikten sonra yüz yıkama jeliyle yüzünüzü köpürterek temizleyin ve daha sonra durulayın.

CİLDİNİZİ ÇOK SIK YIKAMAYIN

Cildinizi aşırı yıkıyorsanız cildin doğal yağ dengesini bozabilirsiniz. Cildini çok sık temizlemek cildinin dış yüzeyindeki doğal yağ katmanına zarar verir.

Böylece cildiniz dış etkenlere karşı güçsüzleşir. Cilt bariyerini bozulunca cildiniz akne, sivilce, siyah nokta, kızarıklık, tahriş gibi bir çok cilt problemi ortaya çıkar. Cildini günde 3 kereden fazla yıkamak cildinin aşınmasına ve sebum dengesinin bozulmasına yol açabilir.

CİLT TEMİZLEME ÜRÜNÜNÜ CİLT TİPİNE GÖRE SEÇİN

Cildinizi temizlemek kadar cildinizi temizleyeceğiniz ürün seçimi de büyük önem taşıyor. Cilt temizleyicisi seçmeden önce cilt tipinizi iyi belirlemeniz gerekir. Kuru, karma, yağlı ya da hassas olan cildinize en uygun ürünü bulmalısınız.

Sabun gibi cildi aşırı kurutan ve tahriş eden ürünlerden mutlaka uzak durmanız gerekiyor. Eğer kuru bir cildin varsa krem veya süt yapıdaki yüz temizleme ürünlerini kullanabilirsiniz. Yağlanma eğilimi olan cilde sahip olanlar için de salisilik asit içeren yüz yıkama jelleri uygun olabilir.