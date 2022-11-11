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Cildinize iyi gelecek mucizevi yumurta maskeleri!

Evinizde kolay bir şekilde ve az maliyetle hazırlayabileceğiniz cilt maskeleri ile cildinizi yenileyin.

11 Kasım 2022 Cuma 23:18
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Cildinize iyi gelecek mucizevi yumurta maskeleri!



Birçok kişinin korkulu rüyası olan siyah noktalar ciltte bulunduğu süre boyunca kişiyi rahatsız etmektedir. Siyah noktalardan kurtulmak için birçok farklı krem kullanarak hem masrafa giriyor hem de cildinize zarar verebiliyorsunuz.

Peki mutfağınızda kolaylıkla bulunabilen malzemeler ile evde kendi doğal maskelerinizi yapmak istemez misiniz?

Kim istemez dediğinizi duyar gibiyiz. İşte evde yumurta beyazı ve sarısını kullanarak yapabileceğiniz cilt maskeleri..

Yumurta beyazı maskesi

Yumurta beyazını sarısından ayırın ve bir kaba alın. Ardından ayırdığınız bu yumurta beyazını bir paumk yardımı ile yüzünüze sürün. Kan dolaşımına iyi gelen bu maske cildin sıkılaşmasını sağlayacaktır.

Yumurta sarısı ve bal maskesi

Yumurtanın beyazından ayırdığınız sarısının içerisine bir çay kaşığı bal ilave edin. Bu ikisini güzel karıştırdıktan sonra cildinize yedirin. Ortalama 10-15 dakika bekledikten sonra cildinizi durulayın. Bu maske kuru ciltleri nemlendirir.

Yumurta, süt ve havuç maskesi

Yumurta beyazı içerisine havuç rendeleyin ve ardından bir miktar süt ilave ederek karıştırın. Elde edilen karışımı yüzünüze masaj yaparak sürün ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Bu maske cildinize anti aging etkisi yaparak yaşlanmanızı önleyecektir.

Limon ve nohut unu maskesi

Yumurta beyazının içerisine biraz nohut unu ekleyerek çırpın. Daha sonra bu karışıma biraz limon ekleyerek cildinize sürün. Maske yaklaşık 20 dakika cildinizde kaldıktan sonra yüzünüzü kurulayabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Cilt MaskeleriYüzSağlık
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