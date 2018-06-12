Cildinizi evde kolayca yenileyin!

Kolaylıkla uygulayabileceğiniz bu dört adım sayesinde, hem stresten ve uykusuzluktan yorgun düşen cildinizi canlandırabilir hem de ölü hücrelerinden arındırarak sağlıklı ve parlayan bir görünüme sahip olabilirsiniz. İşte cildinizin ışıl ışıl parlamasını sağlayacak 4 öneri…

ÖLÜ HÜCRELERDEN ARINDIRIN

Ölü hücreler cilt yüzeyinde toplandığı zaman ışığın yansımasını tamamen engeller ve cildinizin cansız görünmesine sebep olur. Dolayısıyla cildi düzenli olarak ölü hücrelerden arındırmak, cildinizin canlı ve parlak görünmesi için en önemli adımlardan biri. Ölü hücrelerden cildinize zarar vermeden en hızlı şekilde arınabilmeniz için önerimiz ise her cilt tipine uygun modelleri kullanmalısınız. Gözeneklerinizi açarak cildinizde kalan kir, yağ ve makyaj kalıntılarının %99,5'ini yok eden özelliği sayesinde cildiniz hak ettiği temiz ve parlak görünüme çok daha hızlı bir şekilde kavuşacak.

NEMLENDİRME

Temiz ve daha ferah bir cildin ihtiyacı olan bir temel bakım ritüellerinden biri de düzenli nemlendirme. Cildinizin nem oranını arttırmak, pullanmaları ve donuk bir cilt görünümünü engeller ve tüm gün cildinizde kalan koruyucu bir nem tabakası oluşturur. Ayrıca, cilt bakım ürünlerini doğru uygulamak da nemlendirme sürecinin en önemli adımlarından biri. Bu sayede, yaşlanma karşıtı cilt bakım ürünlerinizden maksimum verimi elde edebilirsiniz. Unutmadan söyleyelim, cildinizin içeriden de nemlenmeye ihtiyacı var. O yüzden düzenli su içmek ve cildinizi susuz bırakmamak sağlıklı ve güzel bir cilt için vazgeçilmezdir.

GÖZLER

Uykusuz geceleriniz olabilir. Bu süreç içinde güçten düşmüş ve yorgun hissedebilirsiniz. Vücudunuzdaki yorgunluk şişmiş gözler ve göz altı torbaları olarak cildinize de yansır. Bu görünümü her gün gözleriniz için birkaç dakika ayırarak yok edebilirsiniz. Göz çevrenizi canlandırmak için düzenli uygulayacağınız parmak masajı, lenfatik drenajı kolaylaştırarak göz altı torbalarını azaltır. Göz çevreniz morluklardan kurtulmuş ve dinlenmiş olur.

KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN

Ne kadar harika olursanız olun, her şeyi tek başınıza halledemezsiniz. Bu yüzden, siz dinlenip kendinizle ilgilenirken sevdiklerinizden sizin yükünüzü hafifletmelerini istemekten çekinmeyin. İster doğanın tadını çıkarın, ister spor yapın.