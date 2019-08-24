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Cildinizin canlandırmanın yolu çok kolayı!

Son yılların gözde makyajı haline gelen bronzer ve aydınlatıcı makyaj doğru uygulandığı takdirde mükemmel sonuçlar verebilir. Peki bronzer nasıl sürülür? Aydınlatıcı allık nasıl kullanılır?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:58
Cildinizin canlandırmanın yolu çok kolayı!

Bronzer işlemi yüzde fark yaratıcı değişimlere sebep olurken yanlış uygulanan Bronzer işlemi ise ciddi derecede kötü bir görünüme sebep olabilir. Son günlerde yüzün adeta görselini değiştiren pek çok makyaj malzemesi kadınların ilgisini çekmektedir. Cildinde ve yüz şeklinde değişimler istiyorsan ve ışıltılar katmak istiyorsan allık, bronzer veya aydınlatıcı kullanabilirsin. Artık makyaj konusunda pek çoğumuz ustalaşma yolunda ilerlerken bazılarımız yanlış tekniklerle aşırı makyajlı veya olduğumuzdan daha yaşlı görünebiliyoruz. Doğru tekniklerle ifadenizi değiştirmek ve cildinizin biraz canlandırmak istiyorsanız bronzer veya aydınlatıcı kullanabilirsiniz. Peki, bronzer nasıl sürülür? Aydınlatıcı allık nasıl sürülür? İşte bu soruların yanıtı tüm teknikleri ile sizlerle…

AYDINLATICI NASIL UYGULANIR?

Yelpaze şeklinde fırçayı bir miktar aydınlatıcıya bula. Elmacık kemiklerinden kaş altına doğru ay çizer gibi aydınlatıcıyı uygula ve dağıt. Yüzde bütünlüğü sağlamak için aydınlatıcıyı dudak üstüne, çenenin uç kısmına ve kaşların üstüne sürebilirsin.

Önemli bir ipucuna değinmek gerekirse doğru makyaj fırçası ile uygun bir aydınlatıcı kullanmak etkili sonuçlar vermektedir. Aydınlatıcı yüzünüzde doğal bir ışıltı sağlayacak ve görünümünüzü çok daha çarpıcı bir hale getirecektir.

BRONZER NASIL KULLANILIR?

Bronzer tıpkı allık sürümü gibi yanaklardan yukarı doğru sürülür. Yüzünde ıslak bir görünüm elde etmek istiyorsan daha yuvarlak ve büyük bir bronzer fırçası kullanabilirsin. Bronzer uygularken yuvarlak hareketlerle dağıtmak daha doğal bir görünüme kavuşmanıza neden olabilir.

Bronzer cildi yumuşatmak ve sıcak bir görünüm vermek için uygulanır. Bronzer bronz bir tene sahip olmak isteyenlerin kullandığı makyaj ürünüdür. Bronzer fırçası büyük ve yuvarlak başlı bir yapıdadır. Bronzerı kontür olarak kullanmak istiyorsan kontör fırçası ile yüzüne uygulamak daha profesyonel sonuçlar verecektir.

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CiltSağlık
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