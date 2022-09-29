Cilt bakımı yaparken doğru bilinen yanlışlar

Cilt bakımı yapmadan önce mutlaka cilt tipinizi iyi belirlemeniz ve profesyonel ürünlerden yardım almanız gerekiyor. Cilt bakımında doğru bilinen yanlışları merak ediyorsanız bu yazımıza mutlaka bir göz atın.

Sağlıklı ve her zaman genç görünen bir cilde sahip olabilmek için doğru cilt bakım yöntemlerini uygulamanız gerekir. Cildi yapılan yanlış bakım uygulamaları cilde geri dönüşü olmayan zararlar verebilir.

SU İÇMEK CİLDİ NEMLENDİRİR

Suyun hem sağlığa hem de cilde faydası saymakla bitmez. Ancak sadece su içerek cildin ihtiyacı olan nemini karşılayamazsınız.

Cildin nem dengesini sağlamak için mutlaka profesyonel cilt bakım kremlerinden yararlanmanız gerekir. Hyaluronik asit içeren ürünler sayesinde cildinizin nemi hapsetmesini sağlayabilirsiniz.

GÖZ ALTI BAKIMI MORLUKLARA İYİ GELİR

Göz altı morlukları ya da göz çevresinde zamanla beliren ince çizgiler cildin kusursuz yapısına zarar verir.

Göz altı morluklarını gidermek için piyasa birçok bakım ürünü bulunur. Ancak göz altı morluklarıyla mücadele etmek sandığınız kadar kolay olmaz.

Düzenli bakım yapmanıza rağmen göz altındaki morluklar geçmeyebilir. Göz altı morlukları genetik olabilir.

SADECE YAZIN GÜNEŞ KREMİNİ KULLANMAK

Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyabilmek için güneş kremi kullanmayı alışkanlık haline getirmek gerekir. Ancak genellikle herkes sadece yaz aylarında güneş kremi kullanmayı tercih eder.

Oysa cildi tamamen güneş ışınlarından koruyabilmek için her mevsim güneş kremi kullanmanız gerekir. Güneş kremlerini her mevsim kullanmayı alışkanlık haline getirerek cildiniz için koruma kalkanı oluşturabilirsiniz.

HER CİLT TİPİ NEMLENDİRİCİ KULLANAMAZ

Sivilce, akne ve siyah noktaya karşı daha çok meyilli olan yağlı cilt tipleri, genellikle cildini daha çok yağlandırdığı gerekçesiyle nemlendirici kullanmaktan kaçınır.

Ancak cildinizi jel ya da köpük yardımıyla yıkadıktan sonra nemlendirici uygulamamak cildin daha fazla sebum üretmesine ve dolayısıyla cildin daha fazla yağlanmasına sebep olur.

Cilt nemini kaybettiği için daha çok yağ üretmeye başlar. Bu sebeple yağlı ciltlerinde mutlaka su bazlı bir nemlendirici uygulaması gerekir.

DOĞRU CİLT BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

Cildinize için her gün uymanız gereken bir bakım rutini belirlemeniz gerekir. Doğru cilt bakımı için bu adımları takip edebilirsiniz;

Cildinizi mutlaka temizleyin

Ardından cildinize tonik uygulayarak yağ, kir ve makyaj kalıntılarından arındırın.

Cildinize sıkılaştırıcı serum uygulayın.

Cilt tipinize uygun bir nemlendiriciyi masaj yaparak sürün.

Ardından güneş kreminizi uygulayın.