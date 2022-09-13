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Cilt sorunları! Hepimizin yaptığı hatalar

Pürüzsüz ve eşit bir cilde ulaşmak kolay değildir çünkü sadece yanlış bakım değil, kötü alışkanlıklar da cilt sorunlarına yol açabilir. Uzun vadede cildinize zarar verebilecek bazı yaygın cilt hatalarını bir araya getirdik.

13 Eylül 2022 Salı 23:44
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Cilt sorunları! Hepimizin yaptığı hatalar


1. Çok fazla ürün kullanıyorsunuz

Çok fazla cilt bakım ürünü ve makyaj kullanmak cildinize zarar verebilir. Bakım ürünlerinin aşırı kullanımı cilt bariyerine zarar verir ve ağızda pembeleşmeye (perioral dermatit) yol açabilir. Ağız ve burun bölgesindeki kızarıklık ve püstüller, bazen ince pullarla birlikte perioral dermatitin tipik özelliğidir. Genellikle aşırı kozmetik kullanımı, özellikle aşırı miktarda nemlendirici veya yağlı kremler nedeniyle oluşur. Cildin bu aşırı bakımı, cilt florasının dengesinin bozulmasına yol açar. 

2. Yanlış yemek alışkanlığı 

Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak istiyorsanız, diyetinizi de göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü yediğimiz yiyecekler de cildimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Şeker, tuz ve işlenmiş gıdalardan kaçınmaya çalışın ve bunun yerine meyve, sebze ve avokado, fındık ve balık gibi iyi yağlara odaklanın.

3. Yatmadan önce yüzünüzü temizlememek

Bir diğer büyük cilt bakımı hatası da makyajla uyumak ya da yatmadan önce yüzünüzü yıkamamaktır. Cilt, gün içinde oluşan fondötenler, ter veya tortular nedeniyle ideal şekilde yenilenemez. Sonuç: tıkanmış ve genişlemiş gözenekler, istenmeyen cilt çatlakları, akne, erken cilt yaşlanması ve düzensiz cilt yapısı. Bu nedenle yatmadan önce yüzünüzü iyi bir temizleyici veya misel suyu ile temizlediğinizden emin olun. Bu sadece kirli cildi canlandırmak ve arındırmakla kalmaz, aynı zamanda diğer cilt bakım ürünlerinin daha iyi nüfuz etmesini sağlar.

Anahtar Kelimeler:
CiltSorunHataSağlık
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