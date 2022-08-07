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Çin'de koronavirüs kısıtlamaları devam ediyor

Çin'in güneyindeki tatil beldesi Sanya'da 80 bin turist, Kovid-19 kısıtlamalarının ilan edilmesi üzerine mahsur kaldı.

07 Ağustos 2022 Pazar 19:33
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Çin'de koronavirüs kısıtlamaları devam ediyor
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Yetkililer, tropik Hainan Adası'ndaki şehir Kovid-19'un yayılması nedeniyle sıcak bölge ilan edildiğini belirterek, salgının yayılımını engellemek için bu sabah sokağa çıkma yasağı dahil kısıtlamaların yürürlüğe girdiğini bildirdi.

80 bin turistin kısıtlamalar nedeniyle mahsur kaldığı Sanya'da dün 229 teyit edilmiş vaka bulunurken, bugün de ek 129 vaka kaydedildi.

Demiryolu yetkilileri kentteki tüm bilet satışlarını yasaklarken, uçak seferleri de iptal edildi.

Sanya'dan ayrılmak isteyen turistlerin, 7 gün boyunca yapılan 5 PCR testlerinin negatif sonuçlanması gerekiyor.

Sokağa çıkma yasağı, Sanya'da turizm sezonunun en yoğun olduğu dönemde uygulandı.

Anahtar Kelimeler:
ÇinKoronavirüsSağlık
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