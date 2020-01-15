Çin'de ortaya çıkan virüs DSÖ'yü harekete geçirdi

Çin'de ortaya çıkan tanımlanamayan virüs Dünya Sağlık Örgütü'nü de harekete geçirdi. Şu ana kadar 41 kişiye bulaşan ve zatürreye benzer belirtiler gösteren hastalığın nasıl yayıldığı araştırılıyor.