Çinko Eksikliği Belirtileri, Nedenleri Ve Tedavisi

Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda günlük gereksinim düzeyi diğer minerallere kıyasla az olmasına rağmen vücutta pek çok nedenden dolayı eksikliği gözlenebilen çinko mineralinden ve eksikliğine bağlı gelişebilecek olan belirtilerinden ve tedavisinden bahsetmek istedim.

Peki; çinko nedir, neden eksikliği meydana gelmektedir ve belirtileri nelerdir kısaca bahsedelim.

Çinko; yetişkin bir bireyin vücudunda yaklaşık olarak 2 gram bulunan ve pek çok enzimin yapısında yer alarak uygun şekilde çalışabilmesi için gerekli olan önemli bir mineraldir. Büyük bir kısmı iskelet kasları ve kemiklerde bulunurken geriye kalanı karaciğer, beyin, böbrekler, saç, deri ve tırnaklarda yer almaktadır.

Eksikliği; temel olarak yetersiz ve dengesiz beslenmeyle bağlantılıdır. Ancak vejetaryenlik, yaşlılık, hamilelik, emzirme ve çeşitli sağlık sorunları gibi pek çok faktöre bağlı eksikliği meydana gelebilmektedir.

Çinko eksikliğine bağlı en çok gözlemlenen belirtiler arasında da;

1.Saç dökülmesi,

2.İştahsızlık,

3.Halsizlik ve uyku hali,

4.İshal,

5.Tat ve koku alma duyularının azalması,

6.Yaraların geç iyileşmesi ve ciltte oluşan açık yaralar,

7.Bağışıklık sisteminin zayıflaması,

8.Büyüme ve gelişmede gerilik gibi semptomlar mevcuttur.

Bu bağlamda çinko eksikliğinin giderilmesi için uygulanacak olan tedaviden kısaca söz edecek olursak;

1.İlk olarak çinko eksikliğine neden olan etmenin ne olduğu araştırılmalı, elde edilen sonuçlar değerlendirilmelidir.

2.Değerlendirmenin ardından uzmanlar eşliğinde gerekliyse ilaç tedavisi, tıbbi beslenme tedavisi ve eşlik eden bir hastalık varsa ona yönelik tedavi planı yapılması gerekmektedir.

3.En çok tercih edilen tedavi yöntemleri arasında ise çinko mineralinden zengin besin takviyesidir.

4.Bu doğrultuda et, tavuk, balık, karaciğer, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal kaynaklı ürünler çinko gereksiniminin çok büyük bir kısmını karşılayabilecek potansiyeldedir.

5.Bunlarla birlikte tam tahıllar, yağlı tohumlar, kurubaklagiller ve kabuklu deniz ürünleri de çinko yönünden destek sağlayabilecek besin kaynakları arasındadırlar.

Çinko mineral seviyenizin düşük olduğuna dair belirtilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız doktor kontrolünden geçmeniz sizin için yararlı olacaktır. Kontrolün ve testlerin ardından çinko eksikliğine ilişkin herhangi bir sonuç saptanırsa da mutlaka uzmanlar eşliğinde tedavi almanız sağlığınız adına önemli bir adım olacaktır.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.