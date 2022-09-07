Çinliler bu işi çözdü: Libidoyu yükseltmenin yolunu buldular

Cinsel ilişkilerde sıklıkla karşılaşılan libido sorunuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çinli uzmanlar, cinsel işlev bozukluğu olan kadınlarda yaptıkları araştırmalarla ilgili sonuçları açıkladılar. Bilim insanları akupunkturun cinsel dürtüyü artırmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.