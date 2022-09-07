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Çinliler bu işi çözdü: Libidoyu yükseltmenin yolunu buldular

Cinsel ilişkilerde sıklıkla karşılaşılan libido sorunuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çinli uzmanlar, cinsel işlev bozukluğu olan kadınlarda yaptıkları araştırmalarla ilgili sonuçları açıkladılar. Bilim insanları akupunkturun cinsel dürtüyü artırmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

07 Eylül 2022 Çarşamba 12:28
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Çinliler bu işi çözdü: Libidoyu yükseltmenin yolunu buldular


Milyonlarca kadın cinsel isteksizlik, orgazma ulaşmada zorluk veya cinsel ilişki sırasında ağrıdan şikâyet ediyor. Araştırmacılar, akupunkturun etkili bir tedavi olabileceğine inanıyorlar. Antik Çin tıbbından türetilen tedavi, verildiği her kadında libidoyu iyileştirmeye yardımcı oldu.

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HER KADINDA DÜZELME YAŞANDI

Çinli uzmanlar, cinsel işlev bozukluğu çeken 24 kadını inceledi. Tedavi verildikten sonra araştırmaya katılan kadınlarda önemli ölçüde düzelme yaşandı.

Araştırmacılar, akupunkturun nispeten ucuz bir seçenek olabileceğini söyledi.

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Shandong'daki Zaozhuang Anne ve Çocuk Sağlığı Hastanesindeki uzmanlar, akupunkturun cinsel istek eksikliği, orgazma ulaşmada zorluk veya cinsel ilişki sırasında ağrı çeken kadınlara yardımcı olabileceğine inanıyor.

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