Künye
Kıbrıs 9
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar hapsi boyladı
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar...
Cinsel saldırıda bulundu!
Cinsel saldırıda bulundu!
15 gün cezaevine gönderildi
15 gün cezaevine gönderildi
Hem kaçak çıktı hem de ortalığı karıştırdı
Hem kaçak çıktı hem de...
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Flaş Haber
Araç alev aldı!
Kapat

Cinsel gücü anında artırıyor!

Çarkıfelek meyvesi ülkemizde çok az biliniyor olsa da son dönemde faydalarının ortaya çıkmasıyla rağbet görmeye başladı. Doğal ağrı kesici olan çarkıfelek aynı zamanda cinsel gücü artıran özelliğiyle ön plana çıkıyor. “Passion Fruit” olarak da bilinen tropikal bir meyve olan çarkıfelek B1 vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, kalsiyum, fosfor ve protein bakımından oldukça zengin. Çarkıfelek meyvesi lif ve A ve C vitamini bakımdan zengin bir antioksidan kaynağıdır ve 500’den fazla çeşidi bulunur.

12 Mart 2022 Cumartesi 13:09
195 Okunma
Cinsel gücü anında artırıyor!
banner108

Çarkıfelek meyvesi passion fruit olarak da bilinen tropikal bir meyvedir. Faydaları saymakla bitmeyen çarkıfelek sakinleştirici etkisi gösteriyor, menopoz döneminde yaşanan sıkıntılara karşı fayda sağlıyor. Kemikleri güçlendiriyor, demir gereksinimini büyük oranda karşılıyor. Lif bakımından zengin, cinsel gücü artırıcı özelliği bulunuyor. Stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunlara faydalı, mutluluk hissini artırıyor. Antioksidan görevi görüyor, kilo vermeye yardımcı oluyor. Göz sağlığını koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor ve kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı oluyor.

Türkiye’de de son zamanlarda tüketilen besinler arasında yer alır ancak ülkemizde yetiştiriciliğine pek rastlanmaz. Uykusuzluk, depresyon ve stres gibi sağlık problemlerine iyi geldiği bilinen çarkıfelek meyvesi passiflora bitkisinin meyvesidir. Çarkıfelek meyvesi ortadan ikiye bölünerek kaşık ile yenir. Çarkıfelek meyvesi faydaları nelerdir ve nasıl yenir?

ÇARKIFELEK MEYVESİ NEDİR?

Çarkıfelek meyvesi dışı sert ve kabuklu, içi sulu ve tohum dolu bir meyvedir. Su miktarı fazladır bu yüzden hemen tüketilmesi gerekir. Güney ve Kuzey Amerika, Güney Afrika, Asya, Avrupa ve Avustralya’da bulunabilen meyve genellikle Brezilya’da elde edilir. Çarkıfelek meyvesinin Türkiye’de yetiştirileceğine pek rastlanmaz. Soğuğa dayanaklı olmayan bu meyve en fazla -1 ilâ -2 derecelere kadar dayanabilmektedir. Sarı veya mor şeklinde iki türü bulunur.

ÇARKIFELEK MEYVESİ FAYDALARI NELERDİR?

Çarkıfelek meyvesi; C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, Kalsiyum, Fosfor ve Protein zenginidir. Harmin, harmol, harman ve passiflora adı verilen alkaloitleri; flavon, glisosit ve sterol adlı maddeleri içerir. B vitaminleri kompleksi, C vitamini ve minerallerce zengin olan Passiflora meyvesi içeriğindeki passiflorin adlı madde sebebiyle sakinleştirici etkiye sahiptir. Passiflora meyvesi; stres ve uykusuzluk sendromlarına karşı tüm dünya ülkelerinde kullanılmaktadır.

İdrar yolları hastalıklarına karşı savaşır. Ağrı kesici özelliği vardır. Aynı zamanda spazm ve kramplara iyi gelir. Menopoz döneminde yaşanan sıkıntılara karşı faydalıdır. Kemikleri güçlendirir Vücudunuzun demir gereksinimini büyük oranda karşılar. Lif bakımından zengindir.

Cinsel gücü artırıcı özelliği bulunur. Kokusu uzun zaman nefesinizi ferah tutar aynı zamanda kan dolaşımına faydalıdır. Stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik olumsuzluklarda serotonin seviyesinde yükselme sağlayan doğal bir sakinleştiricidir. Serotonin yükselmesi mutluluk hissini artırmaktadır. Antioksidan görevi görür

  • Kilo vermeye yardımcı olur
  • Göz sağlığını korur
  • Bağışıklığı güçlendirir
  • Kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olur.

    ÇARKIFELEK MEYVESİ NASIL YENİR?

    Çarkıfelek meyvesinin kabuğu mor ve buruşuk olanları tercih edilir. Ortadan ikiye bölünerek içi kaşık yardımıyla yenir. Yoğurt ve dondurmaya katılarak tüketilebilen çarkıfelek meyvesi tatlılarda da kullanılır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kesinlikle kilo vereceksiniz!
Kesinlikle kilo vereceksiniz!
Boyun ağrısı baş dönmesine neden olur mu?
Boyun ağrısı baş dönmesine neden olur mu?
Üçüncü pencere sendromu
Üçüncü pencere sendromu









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim