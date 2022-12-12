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Cinsel gücü artırıyor: Hem tozu hem de çayı çok faydalı

Doğal bitkilerin çeşitli sağlık problemlerinde etkili olduğunu düşünenler bu bitkileri sıklıkla kullanıyor. Çok eski zamanlardan beri şifa kaynağı olarak görülen meyan kökü soğuk algınlığından mide problemlerine kadar çeşitli hastalıklara karşı ilaç oluyor. Cinsel gücü arttırdığı da bilinen meyan kökünün farklı kullanım alanları bulunuyor.

12 Aralık 2022 Pazartesi 16:42
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Cinsel gücü artırıyor: Hem tozu hem de çayı çok faydalı



Meyan kökü, solunum sorunlarına iyi gelmesiyle bilinen baklagiller familyasından bir bitkidir. Yüzyıllardır kullanılan meyan kökünün hem tozu hem de çayı sıklıkla tercih ediliyor. Kozmetikten ilaç sektörüne kadar her alanda kullanılan meyan kökü kadınlara da erkeklere de fayda sağlıyor. Ancak fazla meyan kökü tüketimine dikkat etmek gerekiyor.

MEYAN KÖKÜ FAYDALARI

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  • Meyan kökü gastrit, ülser, kabızlık, ishal gibi mide ve bağırsak rahatsızlıklarında semptomları gidererek rahatlatıcı etki yapar. Meyan kökü reflü sorunu için de yardımcıdır. Meyan kökü macunu mide rahatsızlıklarında pratik ve etkili bir preparattır.
  • Meyan kökünden elde edilen toz, maden suyu ile karıştırılınca kadınlar için çok etkili bir afrodizyak haline gelir. Erkeklerde ise cinsel gücü artırır.
  • Metabolizmayı güçlendirerek birçok hastalığa karşı koruma sağlar.
  • Solunum yolları hastalıkları için de kullanılabilen meyan kökü öksürük, balgam, boğaz ağrısı, nefes darlığı, bronşit gibi soğuk algınlığı ve grip belirtilerinde iyileşmeye katkı sağlar. Meyan kökü şurubu, meyan kökü tableti veya meyan kökü ve zencefil çayı bu amaçla tüketilebilir.

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  • Meyan kökü yararları arasında karaciğer iltihabı ve karaciğer yağlanmasındaki olumlu etkileri sayılabilir. İdrar söktürücüdür; toksinleri önler, bağışıklığı güçlendirir ve karaciğer, dalak gibi iç organların hastalanma riskini azaltır.
  • Meyan kökü suyu, ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkileriyle aynı zamanda bir antidepresan özelliği taşır. Sinirliliği ve kronik yorgunluğu önler.
  • Kabızlığa iyi gelir.
  • Adet dönemindeki ödem ile ağrılar üzerinde etkilidir.
  • Menopoz döneminde yaşanan hormonal problemlerin tedavisi ile sıcak basması gibi problemlerin giderilmesine yardımcı olur.

MEYAN KÖKÜ ZARARLARI

Her bitki gibi meyan kökünün de aşırı tüketimi halinde çeşitli zararları vardır. Baş ağrısı, uykusuzluk, tansiyon, kalp krizi gibi ciddi yan etkileri bulunur. Meyan kökünün idrar söktürücü ilaçlar ile birlikte tüketilmesi tavsiye edilmez. Emzirme ve hamilelik döneminde ise doktora danışmadan tüketilmemelidir.

Anahtar Kelimeler:
Meyan KöküCinsel GüçSağlık
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