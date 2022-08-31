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Cinsel gücü artırıyor, prostat riskini düşürüyor

Toplum içerisinde pek fazla konuşulmasa da birçok erkek iktidarsızlık yaşıyor. Cinsel güçte yaşanan değişimler erkeklerin kendilerini kötü hissetmelerine neden oluyor. Çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen bu değişimleri doğal gıdalar ile önlemek mümkün. Domatesin içerisinde yer alan likopen cinsel gücünüze güç katacak.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:43
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Cinsel gücü artırıyor, prostat riskini düşürüyor


Domates özellikle yaz aylarında sıklıkla kullanılan gıdalar arasında bulunuyor. Yemeğin olmazsa olmazı olan domatesin faydaları pek fazla bilinmiyor. Ancak domates kanserden cinsel güce kadar pek çok rahatsızlığa karşı etkili sonuçlar sağlıyor. Uzmanlar yapılan araştırmalarda domatesin sperm sayısını %70 artırdığını tespit ettiler. Daha önce de prostat kanserine yakalanma riskini düşürdüğü ortaya çıkan domates içerisinde yer alan likopen maddesi sayesinde cinsel gücü artırıyor. Likopen maddesi domates ısıtıldığında veya pişirildiği daha fazla etkin hale geliyor. Bu sebeple uzmanlar cinsel gücünüzü artırmak için domatesi pişirerek yemenizi öneriyor.

DOMATESİN FAYDALARI

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  • Kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyan domates aynı zamanda felç riskini de en az indirger.
  • C vitamini yönünden zengin olan domates bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve grip benzeri virütik hastalıklara karşı korur.
  • Safra ve böbrek taşlarının düşürülmesine destek olur.
  • Domatesin % 85’inde bulunan likopen kolesterolü düşürür, akciğer, rahim, prostat, serviks, göğüs kanserlerine karşı koruyucu özelliği vardır.
  • Damar sertliğine iyi gelir.
  • Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı giderir.
  • Kalorisi oldukça düşük olduğundan diyet yapanların vazgeçilmezidir. Kalori kontrolü yaparken vücudunuzun mineral ve vitamin eksikliğini giderir.
  • Kolesterolü düşürür, yağ asitlerini dengeler.
  • Cilde tazelik kazandırır.
  • Domates, yağ yakımını % 30 arttıran aminoasitlerin salgılanmasını tetikler

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