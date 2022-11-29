Cinsel gücünüzü iki katına çıkaracak mucizevi gıda

Cinsellik her iki cinsiyet için de büyük önem taşıyor. Gündelik hayatta yaşanan stresli durumlar, zararlı alışkanlıklar cinsel isteğin azalmasına, cinsel gücün düşmesine neden olabiliyor. Birçok insan cinsel gücü artıracak doğal çözümler arıyor. Vücudunuzun stresle savaşması ve hormon seviyelerini dengelemesi cinsel sağlığı düzeltebilir. Bu durum için cinsel sağlığınıza katkı sağlayacak yiyecekler...

AVOKADO

Avokado, kısırlığı olan erkeklerde sperm kalitesini artırabilen E vitamini açısından zengindir. Bir orta boy (150 gram) avokado, E vitamini için DV'nin %21'ini sağlar. Orta boy (150 gram) bir avokado ayrıca sperm kalitesi, testosteron üretimi ve doğurganlıkta rolleri olan temel bir mineral olan çinko için DV'nin %9'unu sağlar.

ACI BİBER

Bir araştırma, daha baharatlı yiyecekleri tercih eden erkeklerin tükürüklerinde daha hafif tatları tercih edenlere göre daha yüksek testosteron seviyelerine sahip olduğunu buldu. Bu, baharatlı yiyeceklerin testosteron seviyelerini artırdığı anlamına gelmese de, acı biberlerde bulunan kimyasal kapsaisin bazı yatak odası avantajlarına sahip olabilir. Diyetle alınan kapsaisin, beyninizin zevk merkezlerini uyarabilir, bu da potansiyel olarak ruh halinizi iyileştirebilir ve afrodizyak bir etki sağlayabilir.

DOMATES

Besin ve antioksidan açısından zengin domatesler, erkek cinsel sağlığı, doğurganlık ve prostat sağlığı ile ilgili çeşitli potansiyel faydalar sunar. Daha sağlıklı sperm üretimi ile bağlantılı olan kırmızı pigmentli bir antioksidan olan likopen içerirler. Ek olarak, sağlıklı erkeklerde artan sperm konsantrasyonlarıyla bağlantılı olabilecek C vitamini açısından da zengindirler. Likopen içeriği nedeniyle, domates tüketimi prostat kanseri riskinin azalmasıyla da ilişkilendirilebilir.

HAVUÇ

Araştırmalar, daha fazla havuç yemenin çok önemli olduğunu göstermiştir. Geleneksel tıpta da uzun süredir erkek kısırlığı için öneriliyorlar. Bu sebze, karotenoid içeriği nedeniyle hem sperm sayısını hem de motiliteyi (spermin hareketi ve yüzmesi) geliştirebilir. Karotenoidler, sağlık yararlarının çoğunu sağlayan havuçtaki turuncu pigmentli antioksidanlardır.

ELMA

Elmanın çok yönlü sağlık yararları vardır, ancak daha az bilinen avantajlarından biri prostat sağlığı ile ilgilidir. Özellikle elma kabukları, aktif bileşik ursolik asit içerir. Bir test tüpü çalışması, ursolik asidin prostat kanseri hücrelerini "aç bırakabileceğini" ve büyümelerini önleyebileceğini kaydetti.