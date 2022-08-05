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Cinsel hayata olan etkisi inanılmaz!

Cinsel hayatınızın eskisi kadar keyifli olmadığını düşünüyorsanız deneyebileceğiniz bazı yöntemler var. Yatak odasında partnerinizle daha keyifli vakit geçirmek için yapmanız gerekenlerin başında birbirinize daha fazla vakit ayırmak var. Beslenmenin cinsel hayata olan etkisi çok uzun yıllardır biliniyor. Ancak ıspanakla ilgili olanı ilk kez duyacaksınız! Bunların dışında ise uzmanların mutlaka denemenizi önerdiği bazı yöntemler bulunuyor. İşte daha iyi bir orgazm için denemeniz gerekenler...

05 Ağustos 2022 Cuma 15:20
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Cinsel hayata olan etkisi inanılmaz!
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İyi bir orgazm için cinsel hayatınızın yanı sıra sağlığınızın da çok iyi olması gerekiyor. Kendi zevklerinize önem veriyorsanız cinsel hayatınızı iyileştirebilecek yöntemleri deneyebilirsiniz.

Yakın zamanda yapılan yeni bir araştırma sonucuna göre; son iki yılda 2020 yılı ve öncesinden daha fazla cinsel ilişkiye girildiği ortaya çıktı. Cinsel ilişkiye girme oranının bu kadar yükselmesinde koronavirüs pandemisinin etkisinin de olduğu düşünülüyor. Daha iyi bir orgazm için yapmanız gerekenler...

FANTAZİ

Seks sırasında anda kalmak için uğraşırsanız, asla mutlu sona ulaşamazsınız. “Şu anda” kalmanın en iyi ipucu bir fanteziyi canlandırmaya çalışmaktır. Bu, doğal olarak sizi eski düşünce kalıplarına düşmekten alıkoyar ve sizi şimdide tutar.

HORMONLAR

Ne yazık ki ne kadar orgazm olduğumuz konusunda hormonlarımızın insafına kalmış durumdayız. Bunu yirmili yaşlarınızda fark etmeyebilirsiniz, ancak kırklı ve ellili yaşlarınıza geldiğinizde bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır. Cinsellik konusunda hormonlarınızı harekete geçirmek istiyorsanız maca çayı içmeyi deneyebilirsiniz.

ÖN SEVİŞME

Eğer doruğa çıkmak partnerinizden daha uzun sürüyorsa canınızı sıkmayın. Araştırmalar erkeklerin cinsel ilişkiden 2-3 dakika sonra orgazm olabildiğini, kadınların ise doğal yoldan 10 dakika sonra orgazm olabildiklerini gösteriyor. Peki, bu boşluk nasıl kapatılır? Cevap; ön sevişme! Öpün, sarılın ve iç çamaşırlarınızı çıkarmayı düşünmeden önce uyarıldığınızdan emin olun.

EGZERSİZ YAPIN

Özellikle pelvik taban egzersizleri... Erkeklerin de pelvik tabanı vardır ve bunu tonda tutmak, orgazm üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlayarak daha uzun süre dayanmanıza ve daha da güçlü bir doruğa ulaşmanıza yardımcı olur.

ISPANAK

Seksten önce ne yediğiniz ne kadar güçlü orgazm olduğunuzu etkileyebilir. Ispanak, vücudun kan damarlarını doğal olarak açarak güçlü bir orgazm sağlar. Folat seviyesi yüksek sebzeler de cinsel sağlığınızı iyileştirir.

Kepekli tahıl ve yulaf alımınızı da artırmayı deneyin. Bunların testosteron seviyenizi artırdığı ve dolayısıyla uyarılmanızı artırdığı kanıtlanmıştır.

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