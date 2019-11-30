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Cinsel performansı artırdığı kesinleşti

İngiltere'de gerçekleştirilen bilimsel bir araştırma, biyonik penis (penis protezi) taktıran erkeklerin partnerleriyle daha iyi bir cinsel hayata sahip olduğunu ortaya koydu.

30 Kasım 2019 Cumartesi 12:17
Cinsel performansı artırdığı kesinleşti

İngiltere’de geçen yıl cinsel fonksiyon bozukluğu olan 450’den fazla erkeğe sağlık sistemi kapsamında ücretsiz penis protezi takıldı.

8 bin sterlin (yaklaşık 60 bin Türk lirası) tutarındaki ameliyatı olanların bir kısmının kanseri atlatan hastalar, bir kısmının da tip 1 diyabet hastaları olduğu ifade edildi.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; bu ameliyatı olan yaklaşık 20 hasta ve partnerine “öncesi-sonrası” cinsel performans testi yapıldı.

Ameliyat olan hastalara ve eşlerine ayrıca cinsel performansa göre 1 ila 30 arasında bir rakam vermeleri istendi.

Bu ölçümde 1 en iyi performansı, 30 ise en kötü performansı işaret ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Cinsel Performans
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