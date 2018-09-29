Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99957
ALTIN
231.515
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8692
EURO
7.0621
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bu 5 Besin Kalbi Genç...
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi...
Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor
Bunları yerken dikkat! Hayati risk...
Whatsapp'ın kurucusunda şok itiraf: Pişmanım!
Whatsapp'ın kurucusundan şok itiraf
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Uçan otomobil satışa çıkıyor

Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu

Cinselliğin insana verdiği zevkin dışında bir de düşünmeniz gereken faktörler var. Bu da hijyen. Cinsel sağlığınızı korumak için genital bölgenize bir takım hijyen kuralları uygulamanız gerekir. Güvenli cinsel ilişki, sağlıklı beslenme, genital bölge temizliği, iç çamaşırı tercihi, el temizliği gibi hijyen kurallarına uymanız gerekir. Peki bunları nasıl uygulamalısınız?

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:34
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu

1. Güvenli cinsel ilişki:

İlişki sırasında erkeğin prezervatif kullanması bazı hastalıkların bulaşmasını engelleyecektir. İlişkiden sonra cinsel bölgenizi temizlemeniz cinsel sağlığınız açısından oldukça önem taşıyor. Kayganlaştırıcı spreyler ve kremler gibi kimyasal ürünlerin kullanılması da vajinanızın zarar görmesini sağlayacaktır. Bu nedenle bu tarz kimyasal ürünlerden uzak durmalısınız. Zevk amaçlı cinsel bölgenize herhangi bir nesne ile temastan kaçınmalısınız

2. Sağlıklı beslenme:

Beslenme düzeni cinsel sağlık için de önemli. Sağlıklı beslenmeniz vajinanızın kendi kendini koruma ve temizleme mekanizmasını etkin kılacağından dolayı sağlıklı beslenmelisiniz. Örneğin; ananas, zencefil, yeşil sebzeler ve kiraz, çilek gibi meyveler vajinanızın korunmasında etkili olan yiyeceklerdir.

3. Genital bölge temizliği:

Vajina kendi kendini koruyabilen ve temizleyebilen bir yapıya sahip olduğu için hijyenik bakım ürünlerini kullanmanıza gerek yoktur. Aksine bu tarz ürünler vajinanın kendi yapısını bozabilir ve kendini koruyamaz. Bu da vajinada bakteri üremesini ve hastalık oluşmasını sağlamayı tetikler. Yapmanız gereken temizliği yalnızca su ile yapmanız yeterli olacaktır. Cinsel birliktelikten sonra ılık bir duş, tuvalet ihtiyacınızdan sonra su ile yıkamanız ve kurulamanız vajinanızı korumanız için yeterlidir.

4. İç çamaşırı tercihi:

İç çamaşırı seçimi oldukça önemlidir. Vajinanın hava almasını sağlayan iç çamaşırları tercih etmeniz önerilir. Pamuklu olması da tercih edilmelidir. Günlük ped kullanıyorsanız kaliteli ve vajinayı tahriş etmeyen ürünleri kullanmalısınız.

5. El hijeni:

Cinsel organınıza temas etmeden önce el hijyenini sağlamak gerekr. Aksi taktirde cinsel organınız enfeksiyon kapabilir. Bu bakımdan el hijyeni cinsel sağlığınız açısından oldukça önemlidir.

Genel olarak cinsel ilişki sırasında ve sonrasında enfeksiyon kapma riski erkeklerden çok kadınlarda daha fazla görülür. Gerekli hijyen kurallarına dikkat edilmez ise rahim ağzı kanseri, AİDS gibi birçok tehlikeli hastalıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cinsel SağlıkHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor
Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor
Bel fıtığı ve kas ağrılarının tedavisinde geleneksel yöntem
Bel fıtığı ve kas ağrılarının tedavisinde geleneksel yöntem

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim