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Cinsel yolla bulaşan HPV kansere yol açabilir!

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Giderek yaygınlaşan kadın kanserlerinin en büyük etkenlerinden biri de HPV. 200’den fazla türü bulunan bu virüs cinsel yolla bulaşıyor. HPV, rahim ağzı, dil ve bademcik kanseri gibi birçok kansere yol açabiliyor ve kanser, HPV alındıktan yıllar sonra ortaya çıkabiliyor.

02 Ocak 2018 Salı 13:13
Cinsel yolla bulaşan HPV kansere yol açabilir!
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Gerek dünyada gerekse ülkemizde milyonlarca kişide bulunan HPV (insan papilloma virüsü), her yıl daha da yaygınlaşıyor. 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cem Turan, “Cinsel yolla bulaşan HPV öylesine yaygın bir virüs ki, HPV taşıyan biriyle vajinal, anal veya oral cinsel temas yapılırsa bulaşma olabilir. Enfekte olmuş birisiyle cinsel temastan sonra belirtiler hemen ortaya çıkabileceği gibi, yıllar sonra da gelişebilir. Bu nedenle virüsün ne zaman bulaştığını anlamak güçtür” diyor. 

Cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyon olan HPV’nin 200’den fazla türü bulunurken, dünyada milyonlarca kişi, çoğu gençliğin sonlarında ve 20’li yaşların başında, halen HPV taşıyor. 

SİĞİLLERDEN KANSERE! 

HPV bazı kişilerde bağışıklık sisteminin etkisiyle kendiliğinden kaybolup sağlık sorununa yol açmazken, milyonlarca kişide ise genital siğiller ve çeşitli kanserlere yol açabiliyor. Prof. Dr. Cem Turan, “HPV bulaşmış olsa bile, çoğu kişide bağışıklık sisteminin etkisiyle kendiliğinden kaybolur ve herhangi bir sağlık problemine neden olmaz. Ancak bağışıklık sistemi zayıf kişiler HPV ile mücadelede şanslı olamıyor. HPV kaybolmazsa, genital siğiller ve kanser gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bir kadın doğum hekimi genital bölgeye bakarak siğilleri teşhis edebilir” diyor. 

ABD'de yapılan bir araştırmada cinsel yönden aktif olan 100 çocuktan birinde herhangi bir zamanda genital siğil olduğunun rapor edildiğini belirten Prof. Dr. Cem Turan, aynı araştırmaya göre her yıl dünyada yaklaşık 5 milyon kişiye HPV ve genital siğil teşhisi, 1.5 milyon kadına da serviks kanseri (rahim ağzı kanseri) teşhisi konulduğunu söylüyor.

ÖNLEM ALMAK, TEDAVİDEN DAHA ETKİLİ!

HPV; vulva (dış genital bölge), vajina, penis veya anüs (makat) kanseri dahil olmak üzere özellikle ve öncelikle serviks (rahim ağzı) ya da rahim boynu, dil ve bademcik kanseri dahil olmak üzere boğazın arkasında kansere neden olabiliyor. Virüsün kendisi için kesin bir tedavi şekli olmadığını, HPV'nin neden olabileceği sağlık sorunları için tedaviler olduğunu belirten Prof. Dr. Cem Turan, “Tedavi edilmeden bırakılırsa, genital siğiller kaybolabilir, aynı kalır veya boyut ya da sayı olarak büyür. Rutin Pap smear testleri yaptıran ve gerektiğinde takip edilen kadınlarda, kanser gelişmeden önce sorunlar tespit edilebilir. Önlemek, her zaman tedaviden daha etkilidir. HPV kaynaklı hastalıkların çoğu, piyasada iki çeşidi bulunan HPV aşıları tarafından engellenebilir” diye konuşuyor.

AŞI İLE KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?

HPV riskinin aşı ile en aza indirilebileceğini, HPV aşısının güvenli ve etkili olduğunu söyleyen Turan, “Ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşları HPV kaynaklı kanserlerden korunmak için 11-12 yaş arasındaki tüm erkek ve kızlara iki veya üç doz HPV aşısı yaptırmalarını önerir. Eğer daha önce aşı yapılmadıysa, erkekler için 21 yaşına kadar, kadınlar için de 26 yaşına kadar HPV aşısı yapılabilir” ifadesini kullanıyor.

21-65 yaş arasındaki kadınlarda rutin taramanın (smear ve gerekirse HPV tarama testi) rahim ağzı kanserini önleyebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Cem Turan “Cinsel yönden aktifseniz her cinsel temasta kondom kullanın. Bu, virüs riskini düşürse de, HPV prezervatifin kapsamadığı bölgelere bulaşabilir; bu nedenle prezervatifler HPV'ye karşı tamamen korumayabilir. Karşılıklı bir şekilde tek eşlilik ilişkisinde olun” diyor.

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