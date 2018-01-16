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Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin

Hareketli bir yaşamın çocukların fiziksel gelişimine çok önemli katkısı olduğunu belirten uzmanlar, “Çocuğunuza karne hediyesi olarak bisiklet, yarıyıl tatili planı olarak da ders çalışmak yerine aktivite ödevi verin” tavsiyesinde bulundu.

16 Ocak 2018 Salı 17:18
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
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Üsküdar Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, yoğun bir dönemi geride bırakan çocukların ara tatilde bol bol hareket etmelerini ve oyun oynamalarını önerdi.

Çocukların mutlaka hareket etmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Defne Kaya, “Kendi çocukluğunuzu, sokakta hür ve doyasıya arkadaşlarımızla oyun oynadığımız günleri düşünerek çocuğunuza karnesi nasıl olursa olsun, bu tatilde “özgürce oyun oynama” hediyesi verin. Fiziksel inaktivite yani hareketsiz yaşam tarzı, günümüz sağlık problemlerinin en önemli nedenlerinden biri, ölüme neden olan risk faktörleri arasında dördüncüsü” dedi. 

30 bin adımdan 3 bin adıma geriledik

Hareketsiz yaşam nedeniyle dünyada yılda 3.2 milyon insanın yaşamını yitirdiğini belirten Doç. Dr. Defne Kaya, şunları söyledi: “Giderek daha fazla ekran karşısında kalma, sınavlara hazırlanmak için oturularak geçirilen zamanın artması, hızlı ve çarpık kentleşme nedeniyle çocuklara arkadaşlarıyla oynayacak alanların azalması, terör veya güvenlik sebebiyle ebeveynlerin çocukları evde tutma çabası gibi etmenlerin çocuklarda, obezite ve ona bağlı onlarca ciddi sağlık problemi, depresyon, antisosyal yaşam ve madde kullanım bozukluğu (uyuşturucu, sigara, alkol bağımlılığı) gibi çok sayıda kronik hastalığa yol açabilen süreçler tetiklenmiş oluyor. Bugün Avrupa’da yılda 600 bin ölümden fiziksel inaktivite sorumlu. 150 yıl önce günde 30 bin adımdan çok daha fazlasını atan bizler, günümüzde yani ultra-modern çağda 15 bin adıma gerileyerek hatta günde 3 bin adıma bile zor ulaşır hale geldik. Hareketsiz yaşam nedeniyle, yılda 3.2 milyon insan ölüyor. Göğüs ve kolon kanseri vakalarının yüzde 20-25’i diyabet, yüzde 27’si ve iskemik kalp hastalığı, yüzde30’u da yine hareketsiz yaşam nedeniyle ortaya çıkıyor.”

Tüm bu korkunç istatistikleri yenebileceğimiz, sağlığı yaşamımızın en büyük mirası yapabileceğimiz, ucuz ve kolay ulaşılabilir tek şeyin hareket olduğunu belirten Doç. Dr. Kaya, “Sonsuz faydası olan hareketle, vücudunuzdaki insülin seviyesini düzenler, kalp ve kemiklerinizi güçlendirir, beyin ve hafızanızı geliştirir, stresinizi azaltır, kan dolaşımınızı geliştirir, glikoz seviyesi ve kan basıncınızı düşürür, kolesterol seviyenizi düzenlersiniz” dedi. Doç. Dr. Defne Kaya, “Hem kendinize hem de çocuğunuza bu yarıyıl tatili için hareket etme alışkanlığı hediye edin. Biliyoruz ki 21 gün düzenli yapılan her şey alışkanlığa dönüşür” ifadelerini kullandı.

Eğlence ve heyecan bir arada olmalı

“Ebeveynler olarak, en büyük sorumluluğumuz, çocuklarımıza güzel bir gelecek sağlamak” diyen Doç.Dr. Defne Kaya, şu tavsiyelerde bulundu: “Eğitim şüphesiz ki çok kritik bir konu. Ama sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, onların eğitimli olmaları kadar bizim için önemli olmalı. Çocuk ve gençler sıkıcı ve rutin egzersizleri yapmaktan sıkılırlar. İşin içine eğlence ve adrenalin yani heyecan eklenmesi gerekir. Çocukluk, adölesan ve 20’li yaşların ortalarına kadar iskeletin geliştiğini ve güçlü kemiklerin bu dönemde inşa edildiğini belirten unutmayın. 5-18 yaş arasındaki gençlere haftada en az üç gün yoğun egzersiz öneriyoruz ki kemik ve kasları güçlensin.

5 yaş altı - yürüyen çocuklar için:

Tırmanma

Bisiklet

Yürüyüş

Sıçrama

Koşu içeren oyunlar

Çocuk ve gençler için:

Koşu

Bisiklet

Futbol, basketbol, voleybol

Trambolin

Tenis, squash, badminton

Jimnastik

Savunma sporları: Karate ve tekvando

Sıçrama

Vücut ağırlığı ile yapılan şınav, plank, squat ve lunges egzersizleri

Müzik eşliğinde aerobik ve boks

Kaya/duvar tırmanışı

Dans

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