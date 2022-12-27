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Çocuk ve yaşlılar etkilendi...

Güney Kıbrıs’ta hastanelerin doluluk oranının yüksek olduğu, özellikle çocuk ve akciğer kliniklerinde yaşlı ve çocuk hasta yoğunluğu yaşandığı bildirildi.

27 Aralık 2022 Salı 11:06
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Çocuk ve yaşlılar etkilendi...



Fileleftheros gazetesi, son haftalarda mevsimsel değişiklikler sebebiyle hastanelerde tedavi altına alınan, özellikle yaşlı kişilerin sayısında artış gözlemlendiğini yazdı.

Gazete, korona virüsü sebebiyle ciddi semptomlar gösterdikleri için tedavi görenlerin sayısında da bir artış gözlemlendiğini, hastanelerde tedavi gören 70 hastadan 13’ünün ciddi semptomlar göstermekte olduklarını vurguladı.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, “Streptokok A” teşhisiyle İsrail’de tedavi altına alınan 4 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu ve ciddiyetini de koruduğunu aktardı.

Son Güncelleme: 27.12.2022 12:12
Anahtar Kelimeler:
KlinikçocukYaşlıHastaneGüney Kıbrıs
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