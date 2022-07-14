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Çocuklar gölgede bile korunmalı!

Yaz aylarında çocuklar genellikle açık havada uzun süre vakit geçirerek güneş ışınlarına daha fazla maruz kalıyor. Yaz aylarında çocukların cilt sağlığı için anne babalara öneriler...

14 Temmuz 2022 Perşembe 11:32
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Çocuklar gölgede bile korunmalı!
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 aylarında çocuklar genellikle açık havada uzun süre vakit geçirerek güneş ışınlarına daha fazla maruz kalıyor. Bu durum, güneşten alınan D vitamini açısından önem taşıyor ancak son yıllarda ozon tabakasındaki incelme ve delinmeler nedeniyle artık güneş ışınlarının zararlı etkileriyle daha fazla karşılaşılıyor.

Bu nedenle yaz mevsiminde bebeklerin ve çocukların güneşin zararlı etkilerinden korunması daha büyük önem taşıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. İbrahim Özcan, yaz aylarında çocukların cilt sağlığı için anne babalara önemli önerilerde bulundu.

Çocukluk döneminde güneş yanıkları deri hasarı ve kansere yol açabilir

Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalınması sonucunda ultraviyole ışınlar (UVA ve UVB) hücrelerimizdeki DNA’ya zarar verir.  Bu ışınların derideki etkileri saatler veya yıllar içinde ortaya çıkabilir. Yoğun güneş maruziyetine bağlı erken dönemde güneş yanığı, güneş alerjisi ortaya çıkabilirken; uzun dönemde güneş lekeleri, derinin erken yaşlanması, yüzeysel ve derin kırışıklıklar, damar genişlemeleri ve deri kanserleri ortaya çıkabilir. Açık tenli kişiler ve bebekler-çocuklar güneşin zararlı etkilerine karşı hassastırlar. Çocukluk çağında oluşan güneş yanıkları, erişkin dönemdeki deri kanserleri için en önemli risk faktörlerinden birisidir. Bu nedenle yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte güneşin zararlı etkilerinden bebeklerimizi ve çocuklarımızı korumamız önem taşımaktadır.

Gölgede bile korunmak önemli

Güneşten korunmanın en önemli yolu güneşten kaçınmaktır. Gölgeler, bulutlu ya da kapalı hava güneşten tam koruma sağlamaz. Bunun için özellikle yaz aylarında güneş ışınlarının yeryüzüne daha dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe çıkılmamalıdır. Mutlaka geniş kenarlı şapka ve gözlük kullanılmalı, ışığı en az geçiren sıkı dokunmuş, koyu renk giysiler tercih edilmelidir. Yazın, dış ortamda bulunmak gerekiyorsa gölgelikler tercih edilmeli; gölgede ve bulutlu havada bile güneşten koruyucu kremler kullanılmalıdır. Ultraviyole ışınlar suyun altında 60 metreye kadar ulaşabildiği için yüzerken de yanmak mümkündür.

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