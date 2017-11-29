Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102342
ALTIN
163.578
DOLAR
3.9535
STERLİN
5.3089
EURO
4.6884
Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu özellikler
Erkekler bunları çok çekici buluyor!
Evinde araba yaptı!
Evinde araba yaptı!
İnternette kesinlikle yapılmaması gereken 7 şey
İnternette bunları sakın yapmayın
Her gün diş fırçalayanlar dikkat!
Her gün diş fırçalayanlar dikkat!
Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon çaldı
Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon...

Çocuklar oynarken gelişir!

Okul öncesinde çocuğun gelişimini hızlandırmada oyun oynamanın etkisi büyük. Uzmanlar oyunların çocuğun öğrenme hızını artırdığını da belirtiyor

29 Kasım 2017 Çarşamba 16:27
Çocuklar oynarken gelişir!
banner10

Çocukların ilkokul öncesinde yaşamı oyun yoluyla tanıdığına ve oyun oynayan çocukların daha çabuk geliştiğini belirten İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Hakan Yıldız, "Çocuğa oyun oynayacağı yer, zaman ve fırsatı tanımalıdırlar. Onların oynadıkları oyunlara saygı göstermeli, mümkün olduğunca oyunlarına katılmalı" dedi. 

İHA'nın haberine göre Öğretim Üyesi Hakan Yıldız, çocuğun oyun oynarken öğrendiğini vurgulayarak, "Onun için en iyi öğrenme yolu birebir etkileşim içinde oynadığı oyunlardır. Oyun, çocuk için ciddi bir iştir. Onun hayal dünyasının ve yaşamak istediklerinin aynasıdır. Çocukların gelecekte motivasyonu yüksek, girişken, bağımsız düşünüp bağımsız hareket edebilen bireyler olabilmelerine yönelik ortamı hazırlıyor" diye konuştu.

"Oyun oynayan çocuklar daha sağlıklı"

Oyunun çocuğun eğlenmesinde ve eğitiminde olduğu kadar onun gelişiminde de önemli rol oynadığını aktaran Yıldız, oyun oynayan çocukların daha sağlıklı ve çabuk geliştiğini söyledi. Yıldız, oyunun çocuklar için önemini şu şekilde sıraladı:
"Çocuğun; sosyal, psikolojik, fiziksel, dil, zekâ gelişimi gibi tüm gelişim alanlarına etkisi olan oyun, çocuğun bedenini tanımasını da sağlar. Oyun sırasında çocuğun bedeninin tamamı hareket eder. Özellikle hareketli oyunlarda kalp atışı, kan dolaşım hızı ve solunum normalin üzerine çıkar bu sayede kana bol oksijen geçer. Vücut oyunda terler böylece bedendeki zehirli atıklar dışarı atılır. Oyun yoluyla çocuğun hareketlerini kontrol altına alma becerisi gelişir. Dikkat süresi uzar."

"Duygularını oyunla özgürce ifade eder"

Çocuğun yaşantısında iç dünyası da olduğuna dikkat çeken Yıldız, oyunla kendisini duygusal açıdan güvenli bir çevrede hayal etmenin zevkini yaşadığını, duygularını bu ortamda özgürce ifade ettiğini bildirdi. Çocuğun kendine olan güveninin geliştiğini belirten Yıldız, "Oyun oynayan çocuk başkalarının duygularını anlar. Ayrıca oyun yoluyla kendi cinsel kimliğini kazanır. İşbirliği yaparak çalışmayı öğrenir. Arkadaşlık kurarak toplumsallaşır. Oyun, çocuğun çeşitli kavramları keşfederek öğrenmesini sağlar. Mantık yürütme, iletişim, konuşma, seçim yapma, düşünme, algılama, sıralama gibi beceriler kazandırır. Çocuk, oyun oynarken, oluşabilecek anlaşmazlıkları çözerek problem çözme becerilerini de geliştirir" dedi.

"Oyunu ciddiye alan anne-baba kazanır"

Oyunun çocuğun boş zamanlarını doldurma aracı olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden Yıldız, pek çok kuralın oyun sırasında kolayca öğretildiğini de ifade etti. Günümüzde sokak oyunlarının neredeyse ortadan kalktığını, çocukların zamanlarının çoğunun hırslı anne babalar tarafından çeşitli kurslarla doldurulduğunu belirten Yıldız, ailelere önerilerde bulundu:

"Ebeveynler; çocuğun gelişiminde önemli bir yeri olan oyun, oyuncak, oyun zamanı ve ortamına gereken önemi vermelidir. Çocuğa oyun oynayacağı yer, zaman ve fırsatı tanımalıdırlar. Onların oynadıkları oyunlara saygı göstermeli, mümkün olduğunca oyunlarına katılmalı. Büyükler de çocuklarla birlikte oyun oynarken, oyunu ciddiye almalıdır."

banner22
Son Güncelleme: 29.11.2017 18:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her gün diş fırçalayanlar dikkat!
Her gün diş fırçalayanlar dikkat!
Ekmek neden buzdolabında saklanmamalı?
Ekmek neden buzdolabında saklanmamalı?
Ped alerjisi nedir, ped alerjisi nasıl geçer?
Ped alerjisi nedir, ped alerjisi nasıl geçer?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim