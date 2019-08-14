Çocuklarda dikkat eksikliği neden olur?

Dikkat dağınıklığı hiperaktive bozukluğu adından da anlaşıldığı üzere konsantre bozukluğudur. Peki çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır? Çocuğunuzda dikkat dağınıklığı gibi bir sorunundan şüpheniz varsa haberimizi dikkatle okuyun…

DİKKAT DAĞINIKLIĞI NASIL ANLAŞILIR

-Uzun vadeli unutkanlık görülebilir. Eşyalarını koyduğu yeri unutma, konuşurken söylediği kelimeleri unutma gibi sorunlar yaşanabilir.

-Arkadaşlarıyla oyun sırasında sorunlar yaşar. Arkadaşlarını rahatsız edici davranışlarda bulunabilir.

-Bazı şeyleri tutacakken elinden bir anda bırakma gibi sakarlıklar gözlemlenebilir.

-Onunla bir konu üzerine konuşurken dikkatin bir anda sese veya başka bir olaya verebilir.

-Başladığı bir etkinlikte sonuna kadar getirmeyebilir.

-Başka bir çocuğun elinden oyuncağı bir anda alabilir ve bir anda geri verebilir.

-Bir yerde sakin bir şekilde oturmaması, sürekli bir şeyler yapma ihtiyacı duyması, gibi sorunlar gözlenmektedir.

TELEVİZYON, TABLET DİKKAT EKSİKLİĞİ YAPAR MI?

Erken teşhisle çocuklar adına bazı kararlar önceden alınarak çocuğun ileride daha farklı bir birey olması sağlanmaktadır. Televizyon, tablet, abur cubur dikkat eksikliği hiperaktiveye sebep olmaz. Kolayca dağılabilen dikkat eksikliği hiperaktive bozukluğu olan çocuklar bazı şeylerin sürdürülebilirliği konusunda yetersiz, unutkan, hedefinde ilerleme konusunda başarısız olabilirler. Bu çocuklar ruhsal olarak sorun yaşayan çocuklardır. Dikkat eksikliği hiperaktive bozukluğu olan çocuklar eşyalarını kaybedebilir, arkadaşlarıyla oyun sırasında sıkça sorun yaşayabilirler. Dikkat eksikliği olan çocuklar okul döneminde de bir takım zorluklarla karşılaşabilirler. Bu sorunlar ev içerisine de yansıyabilir. Genellikle okul yıllarında arkadaşları ve öğretmenleri ile sorun yaşadıklarında anlaşılabilir. Okul yıllarında büyük sorun yaratan dikkat eksikliği bazı derslerde başarılı olurken bazı derslere kendini verememe, sıkıcı bulma, okuduğunu anlamayıp tekrar okuma gibi sorunlara sebep olmaktadır. Biz anne ve babalar çocuğumuzla ilgili konularda her zaman endişeliyizdir.