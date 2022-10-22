Çocuklarda el ayak ağız hastalığı nedir?

Çoğu bebeklerde ve çocuklarda el, ayak ve ağız hastalığının görülmesi üzerine el, ayak ve ağız hastalığı araştırılmaya başlandı.

Genelde çocuklarda ve bebeklerde görünen nadirde olsa yetişkinleri de etkileyen el, ayak ve ağız hastalığı, orta derece bulaşıcı bir hastalıktır.

Mukus, salya ya da hasta bir kişinin dışkısı ile doğrudan temas yoluyla bulaşır. Yüksek ateş, ciltte döküntü gibi durumlarla belirti gösteren bu hastalık, genellikle yaz ve sonbahar aylarında salgına yol açar.

Vücuda yerleşme süresi 3 ila 10 gündür. El, ayak ve ağız hastalığı geçiren kişinin başkalarıyla temasta olmaması önemlidir.

Bununla birlikte yetişkinlerde nadirde olsa görünen bu hastalık, immün yetmezliğine sahip kişilerde hastalığa yakalanma durumunu iki katına çıkarır.

El, ayak, ağız hastalığı nedir?

El, ayak ve ağız hastalığı, viral bir enfeksiyonun sebep olduğu, bulaşıcı bir hastalıktır. Ciddi bulgular göstermeyen ve bir hafta gibi kısa bir sürede kendiliğinden geçer. Bu dönemde el, ayak ve ağız hastalığından korunmanın en önemli, faktörlerinden biride hijyendir.

El, ayak, ağız hastalığının bulaşma yolları

Kişinin hapşırma yoluyla geçmesi

Öksürme ile havada oluşan solunum damlacıkları ile geçmesi

Tükürük yoluyla geçmesi

İdrar-dışkı yoluyla geçmesi

El, ayak ve ağız hastalığı belirtileri nelerdir?

Derin yaralara benzeyen su dolu kabarcıklar dikkat çeker.

El ve ayak bölgelerinde parmak aralarında suçiçeğine benzeyen içi sıvı dolu kırmızı kabarcıklar meydana gelir. Bu kabarcıklar ağrı, sızı ve kaşıntıya neden olur.

Kulak ve boğaz ağrısı

Halsizlik

Baş ağrısı

Diz, dirsek bölgelerinde oluşan döküntülü yaralar

Bademcikte kızarıklık görülebilir.

El, ayak ve ağız hastalığının tedavi yöntemleri nelerdir?

Hastalığın belirtileri gösterilmeye başladığında en yakın sağlık kuruluşuna gidip ayakta teşhis ve tedavi hizmeti almak gereklidir. El, ayak hastalığı net bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte hastalık 3 ila 10 gün içerisinde kendiliğinden iyileşme gösterir. Hastalık için kesin bir ilaç ya da aşı yoktur. Fakat hastalığa yakalanılan kişi, bu süreci daha kolay atlatması için içerisinde kaşıntı giderici losyonlar, boğaz ağrısı için spreyler verilebiliyor.

Çocuklara aspirin verilmesinden kaçınılması gerekmektedir çünkü aspirin çocuklarda daha ciddi hastalıklara neden olabilmektedir. Bununla beraber doktorun önerdiği ağrı kesiciler, losyonlar ve diğer ilaçlar uygun sıklıkla kullanmak önemlidir.

El, ayak ve ağız hastalığından korunmanın yolları nelerdir?

Hatalıktan korunmanın en başında hijyen yer almaktadır. Ellerin sık sık yıkanması ve dezenfekte edilmesi gereklidir.

Yıkanmamış kirli ellerin ağza ve yüze sürülmemesi önem taşır.

Hızlı bulaşan bir hastalık olduğu için hasta olan kişi ile temas edilmemelidir.

Eğer hastalık çocuğunuzda görüldüyse hastalığın belirtileri geçene kadar çocuk okula gönderilmemelidir.

Damlacık yolu ile bulaşma gösterdiği için hastalık süresinde maske takılması yada öksürük- hapşırma esnasında mendille kapatılmalı.

İdrar yoluyla azda olsa bulaşma ihtimali olduğu için evde başka tuvalet varsa tuvaletler ayrılmalı ya da idrar ve gaitadan sonra tuvalet steril bir hale getirilmeli

El, ayak, ağız hastalığına ne iyi gelir?

Yoğurt çeşitleri boğaz ağrısını yatıştırdığı için el ayak hastalığında yemesi önerilen besinler arasındadır.

Sert, ağzı yoran yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

Sıvı beslenmeli ya da çiğnenmesi kolay besinlere tercih edilmelidir.

Vücutta oluşan kızarıklıklara nazik bir şekilde hindistan cevizi yağı sürmek kızarıklığın geçmesi için yardımcı olacaktır.