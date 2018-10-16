Çocuklarda göz sorunları okulda dikkat dağınıklığına yol açıyor!

Üzerine titrediğiniz çocuğunuzun gözlerinin içine bakıyorsunuz şüphesiz. Sağlıklı, başarılı ve mutlu bir çocuk olması en büyük dileğiniz… Peki ya gözlerinin içine baksanız da gözünüzden kaçan bazı sinyaller olabileceğini hiç düşündünüz mü?

Acıbadem Maslak Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgül Altıntaş, çocukların gözlerinde yaşadıkları problemlerin okul başarısını da çok yakından etkilediğini belirtiyor.

Prof. Dr. Özgül Altıntaş, “Özellikle miyop, hipermetrop ya da astigmat hastalığı olan bir çocuk, okulda tahtayı göremeyebilir ya da gözlerinde olası bir sorun nedeniyle dikkatini toparlamakta zorlanır. Bu nedenle çocuklarımızın göz muayenelerini yaptırmak çok önemli” diyor. Prof. Dr. Özgül Altıntaş çocuklarda gözden kaçırmamanız gereken 10 sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Sık sık göz kırpma

Ailelerin genellikle ‘tik’ olarak yorumladıkları ve ‘geçer’ diye bekledikleri sık sık göz kırpmanın altında aslında bambaşka bir neden yatabiliyor! Alerji nedeniyle kaşıntısı olan ve yeteri kadar gözyaşı olmayan çocuk sık sık gözünü kırpmak zorunda kalıyor. Okulda ders esnasında çocuğun gözlerini kırpmak zorunda kalması dikkat dağınıklığı ve derse odaklanamamaya da yol açıyor.

Başını sürekli bir yöne çevirme

Çocuğunuz okulda tahtaya bakarken, bir şey okurken ya da televizyon seyrederken başını sürekli bir yöne çevirme ihtiyacı hissediyorsa dikkat edin. Çünkü başını sürekli bir yöne çevirme ihtiyacı; göz hareket kısıtlılığını telafi etme ihtiyacı ve/veya iyi gördüğü göz tarafına doğru bakma eğilimi nedeniyle oluşuyor.

Işığa hassasiyet

Alerjisi nedeniyle göz yüzey rahatsızlığı ve göz kuruluğu olan çoçuk ışıklı ortamda çok rahatsız olurken, gözlerinde aşırı sulanma ortaya çıkabiliyor. Işığıa karşı hassasiyeti dolayısıyla gözlerini ancak kısarak bakabiliyor.

Bir gözünü kapalı tutma

Dışa doğru gizli şaşılıkta, özellikle güneşli havalarda karmaşık bir görüntü oluştuğundan, çocuk tek gözünü kapatmak zorunda kalıyor. Şaşılık (gözde kayma) nedeniyle derinlik hissi gelişimi etkilenen çocuklarda el göz koordinasyonu azalabiliyor. Şaşılık yeni başladıysa yürüyüşünde dengesizlik de görülebiliyor.

Baş ağrısı şikayeti

Prof. Dr. Özgül Altıntaş, “Baş ağrısının bir çok nedeni olmakla birlikte, önemli nedenlerinden birini de göz problemleri oluşturuyor. Örneğin; okulda tahtayı netleştirebilmek ve yazılara odaklanabilmek için sürekli kendini zorlama sonucu çocukta baş ağrısı meydana geliyor. Ancak aileler bunun geç farkına varabiliyor” diyor.

Kısa sürede dikkat dağılması veya dalgınlaşma

Gözlük ihtiyacı olan çocuk görüntüyü netleştirmek için bazı uyum mekanizmalarını devreye sokuyor. Bunu bir süre yapabilse de ardından yorulup devam edemiyor. ‘Dikkat dağınıklığı’ ya da ‘dalgınlık’ olarak tanımlanabilecek bu durum, aslında çocuğun sadece gözlük ihtiyacından kaynaklanabiliyor.

Gözlerini kısma ya da ovalama

Alerjinin neden olduğu kaşıntıyı azaltabilmek ya da net göremediği için görüntüyü netleştirebilmek için çocukta gözlerini kısma ve ovalama ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu nedenle öğretmenlerin çocukları yakından takip etmeleri, olağandışı bir durumda aileyi mutlaka bilgilendirmeleri çok önemli.

Ellerini sık sık gözüne götürme

Özellikle alerji zemini olan çocukların okulların açılmasıyla şikayetleri artıyor. Kalabalık ortamda havada uçuşan tozlar ve alerjenlerin çok olduğu ortamlar gözleri de olumsuz etkiliyor. Çocuğunuz gözüne eliyle çok sık temas ediyorsa bunun nedeni muayene ile araştırılmalı.

Okurken parmakla takip etme

Okurken veya yazarken çok yakından bakma, satır kaydırma veya sürekli parmakla takip etme de olası bir göz problemine işaret eden belirtiler arasında yer alıyor. Gözlerde hafif içe doğru yönlenme eksikliği olan (konverjans yetmezliği) çocuklarda yakına baktığı zaman kimi zaman dışa kayma ortaya çıkıyor.

Bu esnada okuduğu satırı veya kelimeyi takip edemediği gibi, baş ağrısı oluşuyor ve yakın çalışmaya isteksizlik ortaya çıkabiliyor. Oyun oynarken topu tutma, ayakkabı bağlama veya düğme ilikleme gibi el-göz koordinasyonu gerektiren işlerde zorlanma da olası bir göz sorunundan kaynaklanıyor olabilir.

Yaptığı işe istek duymamak

Prof. Dr. Özgül Altıntaş, “Farkedilmeyen bir gözlük ihtiyacı olan çocuklar görüntüyü netleştirebilmek için alın ve göziçi kasları kullanarak odaklanmaya çalışırlar. Bundan dolayı yorulan çocuğun yaptığı işe bir süre sonra ilgisi ve isteği azalır ve bu da başarısız olmasına yol açar” diyor.