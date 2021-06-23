Çocuklarda Güneş Çarpmasına Karşı 8 Kritik Önlem

Yaz mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı bugünlerde güneş çarpması özellikle küçük yaştaki çocukların sağlığını tehdit eden durumlara yol açabiliyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Mutluay, “Güneş çarpması daha çok bebeklerde ve çocuklarda görülüyor. Yüksek derece sıcaklarda uzun süre güneş altında kalmak vücut sıcaklığının anormal derecede yükselmesine bağlı olarak kalıcı tahribata, hatta ölüme yol açabilecek ciddi bir durumdur” uyarısında bulunuyor.

Belirtilere dikkat!

Güneş çarpması; kuru, kızarık ve sıcak bir cilt, 39-40 dereceyi aşan yüksek ateş, halsizlik, uyuma isteği, bulantı, kusma, baş ağrısı, çarpıntı, kalbin hızlı atması, hızlı solunum, ağızda ve dudaklarda kuruluk, gözyaşında azalma ve bilinç kaybı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Peki, bu durum neden özellikle bebek ve çocuklarda daha fazla görülüyor? Bebeklerin sıcağa uyumlarını sağlayan vücut soğutma mekanizmalarının daha az geliştiğini belirten Dr. Kamuran Mutluay, “Bebekler daha az terledikleri için vücutlarını yetişkinler kadar soğutamazlar. Susadıklarında da bunu ifade edemezler. Çocuklar da kendilerini oyuna kaptırıp güneşin etkilerini hissedemeyebilirler” diyor.

Anne babalara öneriler

Anne babaların çocuklarını güneş çarpmasından korumak için dikkat etmeleri gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi veren Dr. Kamuran Mutluay, önerilerini şöyle sıralıyor:

Çocuklarınızı 10.00-16.00 saatleri arasında açık hava aktivitelerinden ve egzersizden uzak tutun.

Güneşe çıkmadan en az 15-20 dakika önce bebekler için 50+ koruma faktörlü, çocuklar için 30+ koruma faktörlü güneş kremi kullanın, 2-3 saat aralıklarla tekrarlayın.

Baş bölgesini korumak için geniş kenarlıklı şapkalar ve güneş gözlüğü kullanın.

Güneşten korunmak için tente veya şemsiye yerine ağaç gölgesini tercih edin.

Her fırsatta su içirin, susamasını veya istemesini beklemeyin.

Sık sık duş aldırın.

Asla araçta bırakmayın. Araç içi sıcaklık bir saat içinde bile hayati tehlike yaratabilir.

İnce, pamuklu ve açık renkli giysiler tercih edin.

Bilinci kapalıysa acil yardım çağırın

Güneş çarpmasından şüphelenilen bir durumda, öncelikle çocuğu serin ve gölge bir yere alarak fazla kıyafetlerinin çıkartılması gerektiğini anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Mutluay, yapılması gerekenleri “Mümkünse ılık bir duş yaptırın. Eğer duş yaptıramıyorsanız baş, koltuk altı ve kasık bölgesine soğuk su ile ıslatılmış bez koyun. Bilinci açık ise sıvı verin. Bilinci açık değilse veya durumunda hızlı bir düzelme görmüyorsanız, kusma ihtimaline karşı yan yatırıp acil tıbbi yardım çağırın” diye özetliyor.