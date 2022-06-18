Çocuklarda işitme kaybının aile tarafından teşhisi

Merhaba değerli okur severler bugün sizlere aile tarafından işitme kaybının teşhisi hakkında bilgi vereceğim.

İşitme kaybının teşhisi ne kadar erken yaşta olursa, tedavinin ve bireyin gelişiminin o kadar sağlıklı olacağı unutulmamalıdır. Özellikle ilk iki yaş, çocuğun konuşma gelişimi için en önemli dönemdir. Aile çocuğun gelişimini dikkatli bir şekilde takip ediyorsa, işitme kaybı erken dönemde teşhis edilebilir.

İşitme taramalarının amacı işitme engeli ile doğan bebekleri doğumdan kısa süre sonra belirlemek, 3 aylık olmadan tüm işitme testlerini tamamlamak, işitme engeli tanısı alanlara 6 aylık olmadan gerekli müdahalede bulunmaktır. Her aile, bebeğin doğumunu itibaren ilk altı aylık sürenin, işitmenin refleks olarak meydana geldiği bir dönem olduğunu bilmelidir.

Bebek, aniden ve yüksek şiddette gelen sesi duyduğunda gözlerini kapatır ve sesin geldiği tarafa yönlenir. Sesi duyunca yaptığı işi bırakır. Örneğin, süt emiyorsa emmeyi bırakır.

Bebeğinizin ve çocuğunuzun, aşağıda sıralanan davranışları göstermesi işitme kaybının erken teşhisi için çok önemlidir:

0-2 Aylık Bebekler

Gürültülü ortamda uyanır,

Annesini görmese de sesine gülerek ya da ağlayarak tepki verir,

Normal tondaki müzik sesine tepki verir,

3-4 Aylık Bebekler

Gürültülü ortamda uyanır,

İlginç seslere başını çevirir,

Yalnızken kendi kendine mırıldanır,

Yüz yüze iletişim kurulduğunda gülerek ya da ses çıkararak tepki verir,

5-6 Aylık Bebekler

Gürültü ve konuşma sesinden uyanır,

Annesini görmese bile annesinin sesinin geldiği yöne başını çevirerek tepki verir,

Yanı başındaki kişilerin konuşmalarını farkeder,

İlginç seslere başını çevirerek tepki verir,

Kendisine seslenen kişiyi görmese de ses çıkararak tepki verir,



7-8 Aylık Bebekler

Herhangi bir ses duyduğunda kolayca uyanır,

Çıngırak, zil gibi ses çıkaran oyuncaklara ilgi duyar,

Kendi kendine mırıldanırken ses tonunda değişiklikler yapar (işitme kaybı varsa melodik aksan yoktur),

“ba-ba”, “da-da” gibi hece seslerini çıkarır,

9-10 Aylık Bebekler

Herhangi bir ses duyduğunda kolayca uyanır,

Değişik sesleri taklit edebilir,

11-12 Aylık Bebekler

Konuşma sesi, saat tıkırtısı ya da kağıt hışırtısı gibi seslerden kolayca uyanır,

Konuşan kişiyi görmese bile, onu fark ettiğini belli eden davranışlarda bulunur,

Bir-iki kelimeyi doğru zamanda kullanır ve anlaşılır şekilde söyler,

Yalnızken kendi kendine değişik sesler, hecelemeler, kelimeye benzer sesler çıkararak konuşur,

Bilinçli olarak “anne ve baba” sözcüklerini söyleyebilir,

Çok ileri derecede işitme kaybı olan bebekler sadece görme alanları içindeki nesne ve olaylarla ilgilenirler. İşitme engelli bebeklerde yaklaşık 9. aydan sonra ilk dönemlerde gözlenen konuşma sesleri kaybolur, taklitler ortadan kalkar, ses kaynağına yönelme davranışı görülmez.

12-18 Aylık Çocuklar

Herhangi bir işaret kullanmadan, yaklaşık uzaklıktan verilen emirleri anlar (“bardağı al” gibi),

Birkaç kelimeyi anlaşılır şekilde yerinde kullanır,

Bildiği hayvan seslerini taklit edebilir,

“Nerede” ile başlayan sorulara başını o yöne çevirerek ya da eliyle işaret ederek cevap verir,

2 Yaşındaki Çocuklar

Yaklaşık 4-5 metre uzaktan çağrıldığında tepki verir,

Bildiği kelimelerle basit cümleler kurar,

Araba sesi ya da dışarıda havlayan köpek sesini fark ettiğini belli eder,

İsteklerini konuşarak ifade eder,

Oyun sırasında arkadaşları ile konuşarak iletişim kurar.



Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.