Çocuklarda ses kısıklığının nedenleri

Çocuklarda ses kısıklığı oldukça yaygındır ve çoğu durumda, sesin uzun süreli kullanımına bağlı olarak ses tellerinde şişme veya tahriş nedeniyle ortaya çıkar.

Ses kısıklığı sık sık meydana gelirse, bu durumu ağırlaştıran ses tellerinde şişliklerin (nodüller veya polipler) ortaya çıkmasına neden olabilir. Nodüller, tehlikeli bir kısır döngüyü tetikleyebilir, çocuk konuşmak için daha fazla zorlanır, bu da durumu daha da kötüleştirir.

Çocuklukta ses kısıklığının diğer yaygın nedenleri şunlardır:

- Larenjit,

- Yabancı cisimler,

- Gırtlak ve boğazda travma.

Bazı durumlarda, doğumdan itibaren boğuk bir ağlama sesi ortaya çıkabilir ve bu durum gırtlaktaki olası morfolojik anormalliklerin göstergesi olabilir. Bu nedenle, gelişimin en erken aşamalarından itibaren dikkate alınması önemlidir:

Bebek veya çocuk boğuk bir sesle ağlıyorsa, çocuk sürekli düşük bir ses tonuna sahipse mutlaka altındaki neden araştırılmalıdır.

Ses kısıklığının altında yatan nedeni teşhis etmek için ateş, öksürük, nefes almada zorluk, boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı gibi diğer semptomların varlığını da göz önünde bulundurmak önemlidir.

Ses kısıklığının nedenleri

Ses kısıklıkları akut ses kısıklığı (hızlı başlangıç, az ya da çok kısa süreli) ve kronik ses kısıklığı (zaman içinde uzun süreli) olarak ikiye ayrılır.

Ses tellerini zorladıktan sonra, örneğin bağırdıktan sonra seste ani azalma meydana gelebilir, ancak bu durum genellikle hızlı bir şekilde düzelir.

Çocuklarda ses kısıklığına en sık yol açan diğer durumlar solunum yolu enfeksiyonları veya sinüs enfeksiyonu, bağırmak veya çok yüksek sesle konuşmak, dumana maruz kalmak veya kuru hava solumaktır.

Çocuklar ayrıca kirlilik ve alerjilerden kaynaklanan ses sorunları yaşayabilir. Bazen mide asidi, asit reflü durumunda boğaza kadar çıkabilir ve çocuklarda ve bebeklerde ses değişikliklerine neden olabilir.

Ses kısıklığının ortaya çıkmasında sıklıkla rol oynayan diğer durumlar şunlardır:

Larenjit

Üç yaşın altındaki çocuklarda yaygın olarak görülen ve genellikle belirli bir kalıcı hasar olmaksızın düzelen gırtlak hastalıklarıdır. Genellikle geceleri ortaya çıkan semptomlar öksürük, ani nefes alma zorluğu, boğulma hissi, bazen hafif ateş ve ses kısıklığıdır.

Bu hastalıktan şüpheleniliyorsa, hemen bir doktora başvurmak gerekir. Ayrıca soğuk algınlığı veya grip gibi solunum yollarının diğer iltihapları ve enfeksiyonları da bu duruma neden olur

Yabancı cisimlerin solunması

Yabancı cisimlerin solunması, nesnelerin çocuk tarafından yanlışlıkla ağza sokulması veya lokmaların solunum yoluna ulaşarak bir tıkanıklığa neden olmasıyla oluşur. Bu durum karşısında organizma öksürerek tepki verir ve yabancı cisimleri dışarı atmak için bir savunma mekanizması uygular. Kişi öksürür, nefes alır, ancak ses tonu çok düşüktür veya konuşamaz. Bununla birlikte, hava yollarının tamamen tıkanması durumunda, çocuk siyanotik hale gelir (cilt ve mukoza zarları mavimsi görünür) ve öksüremez veya nefes alamaz.

Tıkanma kısmi ise ve çocuk öksürüyorsa, nefes alıyorsa veya ses kısıklığı varsa onu öksürmeye, sakin kalmaya ve durumun düzelmesini beklemeye teşvik etmek önemlidir.

Öte yandan, tıkanıklık tamamen ise ve kişi nefes almıyorsa, siyanotik hale geliyorsa, derhal acil yardım istenmesi ve tıkanıklığı açma manevraları yapılarak müdahale edilmesi tavsiye edilir.

Larenks travması

Bu kategori, farklı şiddet seviyelerinde kendini gösteren farklı nedenlerle tetiklenen bir dizi klinik tablodan oluşur. Travma sonrası oluşan ödeme bağlı olarak ses değişiklikleri veya solunum güçlüğü ile kendini gösteren lezyonlardır.

Ses kısıklığı ve nefes almada zorluk ile birlikte ağrılı yutkunma ile ortaya çıkarlar.

Boğaz çevresindeki kırıklar, çeşitli kazalarla ortaya çıkabilir. Bu durumda çocukta öksürük, nefes almada zorluk, kulak ağrısı, ses bozuklukları, kırmızımsı balgam gibi olacaktır.

Kronik ses kısıklığı

Uzun süreli iltihaplanma, bazı durumlarda cerrahi olarak çıkarılması gerekebilecek ses tellerinde nodüllerin veya poliplerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Çocuklarda kronik ses kısıklığının diğer nedenleri şunlardır:

- Mide asitlerinin kronik olarak yükselmesi ses tellerinin iltihaplanmasına neden olabilir. Bu durum ses kısıklığı ve kuru öksürük gibi belirtileri ortaya çıkarabilir.

- Ses teli felci.

- Kronik sinüzit veya alerjiler.

- Hipotiroidizm.

- Ses tellerinde HPV papillom varlığı.

- Radyoterapi (gırtlak kanseri durumunda).

Çocuklarda ses kısıklığına karşı 8 öneri

İlk tanısal yaklaşım, çocuğun ses bozukluğu ve tıbbi geçmişiyle ilgili ayrıntıları tespit etmek için ilk olarak bir çocuk doktoruan başvurmaktır. Sorunun süresi ve ciddiyeti, mevcut ve ilişkili semptomlar ve yaşam tarzı alışkanlıkları incelenmelidir.

Doktor daha sonra boğaz muayenesi, laringoskopi (ses tellerini ve solunum sırasındaki hareketlerini görmeyi sağlayan bir muayene) ve muhtemelen kan testleri yapacaktır.

Bozukluk çocukta kalıcı bir şekilde ortaya çıkarsa (kronik ses kısıklığı), bazı belirtilerin varlığını dikkate almak önemlidir:

- Boğuk ses tınısı. Çocuğun, basit bir soğuk algınlığı gibi solunum yolu hastalığı olmasa bile boğuk veya cızırtılı bir ses tonu vardır.

- Kas gerginliği. Diyalog sırasında çocuk, konuşmada zorluğa neden olan bir kas gerginliği yaşar.

- Damarlarda genişleme. Görüşmeler sırasında dış şah damarda aşırı genişleme görülebilir.

- Nefes darlığı. Konuşma veya cümle tamamlanmadan çocuğun nefesi kesilir.

- Ses yorgunluğu. Genellikle sesin alçalması ile biten güçlü bir ses yorgunluğu vardır.

- Sesin tonu tek tip değildir.

Bu durumda, çocuk doktoru ile görüşmek önemlidir. Bunlar haricinde çocuğunuza şu 8 ipcuyula yardımcı olabilirsiniz:

- Çocuğunuza konuşması gerektiğinde fısıldayarak değil, normal konuşmayı öğretin. Fısıldamak sese yük olabilir.

- Konuşmak için çocuğun sesini zorlamasını gerektiren kalabalık yerlere gitmekten kaçının.

- Çocuğun yatak odasında ve en sık kaldığı odalarda hava nemini ayarlamaya çalışın. Havanın kuru olması ses kısıklığını daha da kötüleştirebilir.

- Çocuğa bol su içmesini söyleyin.

- Sigara dumanına ve kirli havaya maruz kalmamasını sağlayın.

- Boğazını kaşımaktan kaçınmasını isteyin.

- Konuşurken yeterince nefes almasını söyleyin.

- Sesini dinlendirmesini söyleyin.