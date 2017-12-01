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Çocuklarda uyku sorununa altın öneriler!

Okul öncesi çocukların yaklaşık yüzde 25-50’sinde çeşitli uyku sorunları tanımlanırken okul çağı çocuklarının ve ergenlerin yaklaşık yüzde 20-30’unda uyku bozukluğu denilebilecek düzeyde sorun yaşadığı bildiriliyor

01 Aralık 2017 Cuma 17:47
Çocuklarda uyku sorununa altın öneriler!
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ferit Durankuş, "Sağlam çocuk kontrollerinde çocuk doktorlarının bu yaş grubunda en çok karşılaştıkları problem uyku sorunudur. Uykunun çocukların büyüme ve gelişiminde önemli etkisinin olduğu bilinmektedir. Tedavi edilmediğinde uyku sorunları yıllarca sürmekte, yeterli uyku düzenini sağlayamamış bu çocuklar ruhsal bilişsel ve sosyal becerilerinde zorlanmalar yaşamaktadır" dedi.

ÇOCUKLARIN UYUMASINI SAĞLAYACAK TÜYOLAR! 

Yrd. Doç. Dr. Ferit Durankuş, iyi uykuya yönelik önerilerde bulundu: 

● Bebeğin giyeceklerinin, yatak ve battaniyesinin yünden yapılmış olması,

● Yatağının korunaklı olması,

● Bebeği yatağına uyanık halde bırakılması ve kendi kendine uyumayı öğrenmesinin sağlanması,

● Bebeğin sallanma, emme gibi bir aracı kullanmadan uyumayı öğrenmesi,

● Uyuduktan sonra yerinin değiştirilmemesi,

● Bebek yatağa bırakılırken sevdiği bir nesne (ayıcık, bebek, tülbent, battaniye gibi) ile beraber uyumasına izin verilmesi,

● Uyku saatlerinin aile tarafından belirlenmesi ve ödün verilmemesi,

● Uyku saatleri konusunda ailenin kararlı olması ve çocuklara uygun sınırlar koyması,

● Uykudan önce sakin ve aile ile beraberce zaman geçirilebilecek etkinlikler, uyku törenleri (masal anlatmak, ninni söylemek gibi) düzenlenmesi,

● Yatağa aç olarak yatırılmaması, uykudan önce hafif ve onu tok tutacak yiyecek veya içecek verilmesi,

● Gece uyarıcı özelliği olan besinlerden uzak tutulması (kahve, çay, çikolata),

● Odasının çok karanlık olmamasına, ortamın nem ve ısısının (18˚C) yeterli olmasına, odanın havalandırılmasına ve odada sigara içilmemesine özen gösterilmesi,

● Bebek yatağında elektrikli battaniye veya sıcak su torbası kullanılmaması,

● Direkt güneş ışığı altında veya ateş ya da ısıtıcı yanında uyutulmaması.

ÇOCUKLARDA UYKU TEDAVİSİ

Yrd. Doç. Dr. Ferit Durankuş, davranış tedavisi konusunda da bilgiler verdi. 

“Genellikle gece uyanmaları sırasında bebeğin ağlamasına yanıt olarak, anne-babanın çocuğun yanında bulunması onun endişesini azaltır. Çocuğun ağlamasına yanıt olarak, onun yanında bulunma süresinin gittikçe uzatılması önerilmektedir (Duyarsızlaştırma). Uyku öncesi yaşantıyı düzenlemeye yönelik uyku öncesi ilişkilerin değiştirilmesi amaçlanır. Okuma, şarkı söyleme, sakin olarak oyun oynama gibi bireyselleştirilmiş yatak alışkanlıkları kazandırılmalıdır. Anne-baba, çocuk uyandığında çocuğun yatakta kalmasını teşvik etmelidir.

Bunu anne-baba çocuğun yatağının yanında oturarak, ona dokunarak veya yanına uzanarak yapabilir. Yatma zamanında ayrılık sorunu çözülürse, geceleri uyanma sorunu da büyük olasılıkla kaybolacaktır.”

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