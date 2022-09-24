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Çocuklardan uzak tutulması gereken besinler

Okul çağındaki çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için beslenme büyük bir öneme sahip. Özellikle okul çağındaki çocukların beslenme çantasında yağ ve tuz içeriği yüksek gıdaların olmaması gerekiyor.

24 Eylül 2022 Cumartesi 21:12
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Çocuklardan uzak tutulması gereken besinler



Peki, çocukların sağlıklı gelişebilmesi için hangi besinlerden uzak durmaları gerekir?

Diyetisyen Emrah Elmas, okul çağındaki çocukların gelişimi ve büyümesi için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Özellikle beslenme çantası hazırlıklarken dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Elmas, çantada yer alacak ürünlerin protein açısından zengin olması gerektiğini belirtti. Elmas, "Okul dönemi özellikle 6-12 yaş arası dönem hızlı büyüme ve gelişmenin olduğu bir dönem. Bu dönemde çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi, büyüme ve gelişmeleri için çok önemli. Bu dönemde çocuklarımızın en çok dikkat etmesi gereken şey okula kahvaltı ile gitmek. Çocuklarımız ortalama 8-9 uykudan sonra güne aç bir şekilde uyanıyorlar. Çocuklarımız kahvaltı yapmadan okula gittikleri zaman kan şekeri düşüklüğü, bitkinlik, halsizlik, yorgunluk gibi durumlar olabilir. Bunun olmaması için mutlaka çocuklarımızın kahvaltı yapması gerekiyor" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI BESLENME ÇANTASI İLE GÖNDERMEMİZ GEREKİYOR"

Kahvaltının da önemine değinen Elmas, “Kahvaltıda protein açısından zengin olan yumurta mutlaka olmalı, daha sonra yanında zeytin, peynir, pekmez, bal gibi gıdalar ve mevsiminde olan sebzeler, mutlaka tam buğday ekmeği de tüketilmelidir. Çocuklarımızı okula gönderirken mutlaka beslenme çantası ve su ile göndermeliyiz.

Ceviz, fındık, badem gibi enerji sağlayan kuru yemişler olabilir. Sıvı olarak da su, ayran, süt, taze sıkılmış meyve suları gibi sıvılar olabilir. Çocuklarımız uzun süre okulda kaldıkları için mutlaka beslenme çantası ile göndermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu. Yağ ve tuz içeriği yüksek gıdalardan çocukların uzak tutulması gerektiğini ifa eden Elmas, “Çocuklarımızı yağ ve tuz içeriği yüksek gıdalardan uzak tutmamız gerekiyor. Son dönemde obezite okul çağlarında arttı. Bunun önüne geçmek için kola, cips, çikolatadan çocuklarımızı bir şekilde uzak tutmamız gerekiyor. Bunun yerine beslenme çantasında sağlıklı gıdalar ile çocuklarımızın büyüme ve gelişmesine teşvik edebiliriz” diye konuştu

Anahtar Kelimeler:
çocukBesinSağlık
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