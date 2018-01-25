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Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı

Tıp dünyasının son zamanlarda en çok üzerinde durduğu konu, çocuklarda artan obezite oranı...

25 Ocak 2018 Perşembe 18:52
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
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Tıp dünyasının son zamanlarda en çok üzerinde durduğu konu, çocuklarda artan obezite oranı. Türkiye'nin de önemli bir sorunu haline gelen obezitenin çocuklarda yaratacağı tahribat ile ilgili bilgiler veren Dr. Fevzi Özgönül, ebeveynlere rehber olabilecek adımları sıraladı.

10 yıl öncesi ile karşılaştırıldığında ‘fazla kilo sorunu’ taşıyan çocuklara daha çok rastlandığını belirten Dr. Fevzi Özgönül, obezitenin çocukların sağlığını nasıl bozduğunu anlattı ve alınması gereken önlemler konusunda bilgiler verdi.

OBEZ ÇOCUKLARI BEKLEYEN TEHLİKELER NELER?

Şişmanlığın bütün organlara zarar verdiğini ifade eden Dr. Fevzi Özgönül, “Unutmayın çocuklarımızın da kalbi, damarları, böbrekleri, gözü, pankreası, tiroidi, eklemleri var. Şişmanlık nasıl büyüklerde bu saydığım organlara zarar veriyorsa aynı şekilde çocuklarımızın da kalbi, damar sistemi, börekleri, gözleri, pankreası, tiroidi ve diz ve omurgada bulunan eklemler zarar görmeye ve hastalanmaya başlıyor.

Obezitenin çocuklarda yaratacağı sağlık sorunları neler?

Aynı büyüklerde olduğu gibi, kalp, dolaşım sistemi hastalıkları, göz tansiyonu, pankreasın yorulmasına bağlı tip 2 diyabet, böbrek yetmezlikleri, eklem harabiyeti başlıyor. Aslında çok basit bir planlamayla önüne geçebileceğimiz bir çok hastalığın çocuklarımızda başlamasına müsaade ediyoruz ve çaresizce bekliyoruz” diye konuştu.

Dr. Fevzi Özgönül, obeziteden korunmanın 10 kuralına şöyle sıraladı:

1- Kilo problemi olan bir çocuğunuz varsa bu dönemde onu eleştirerek işe başlamamalıyız. Bu dönemde yapacaklarınızı onun kilosu ile ilgili olmadığına inandırın. Tüm kurallara siz de uyun!

2- Tatilde bile olsalar erken yatarak gece saat 23:00 ile 02: 00 arasında bedenlerinin yapacağı tadilat dönemini uykuda geçirmelerini sağlayın. Bu saat dilimlerinde yeniden yapılanma be büyüme için salgılanan hormonların görev yapabilmesi için vücudun uyku durumunda olması gerekiyor. Sizde bu dönemde aynı kurallara uyun

3- Erken yatmış bir çocuk 8 saatlik bir uyku ve dinlenme döneminden sonra erken kalkabilecektir. Bu nedenle çocuk tatilde bile olsa onun zamanında kalkmasını sağlayın. Gün ışığından ne derece faydalanırsak, o kadar sağlıklı oluruz. Erken yapılan bir kahvaltı hem erkenden yediğimiz için gün içerisinde lüzumsuz atıştırmaları engeller hem de gece yapılanmamız için erkenden enerjiyi depolamaya başlarız.

4- Sabah kahvaltıda besleyici olan kahvaltılıkları yemesini sağlamalıyız. İstediği değil sizin önerdiğinizi yemeli. En başta sofranızdan kaldırmanız gerekenler, kahvaltılık gevrekler, bal ve reçeller, beyaz ve kepekli ekmek. Sofranızda olması gerekenler zeytin, peynir çeşitleri, yeşillikler, yumurta, fındık ceviz veya badem. Çok az olarak simit, ekşi maya ekmek, güzel bir ev böreği olabilir. Yerken çok çeşitli yemesine özen gösterin sadece börek yiyip kalkmasına müsaade etmeyin. İçecek olarak taze sıkılmış meyve suyu, süt, ayran gibi besleyici içecekleri tercih edin.

Dr. Fevzi Özgönül, kahvaltı masasında olmaması gerekenleri sıraladı.

5- Öğün aralarında su içmesini özellikle tavsiye edin ve takip edin

6- Hareket etmesini sağlayın bütün gün bilgisayar başında veya TV karşısında oturmasın.

7- Öğlen yemeklerinde ona tencere yemeklerini sevdirmeye çalışın, mutlaka biraz etli bir yemek olsun yanında zeytinyağlı pişmiş bir yemek olabilir. Her öğünde yoğurt yemeye özendirin. Sabah ve öğlen öğünlerinde isterse meyve de yiyebilir.

8- Yemeği hep sofrada yemeye alıştırın sofra dışında bir şeyler yememesi için onu uyarın.

9- Akşam yemeğine mutlaka acıkmayı bekleyerek başlayın. Henüz acıkmadıysa sakın erken yemesi için sofraya oturtmayın Böylece hem öğlen yemeği daha iyi sindirilmiş olur hem de akşam daha az yemekle idare eder. Akşam önce çorba içmesini sağlayın.

10-.Doktorunuza danışarak kullanabileceği bir probiyotik ilaca başlayın. Böylece sindirim sistemi çok daha iyi çalışır.

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