Çocukları zehirliyordu toplatılıyor!

Dış basın geçtiğimiz gün ünlü Claire’s markasının, çocuklar için ürettiği makyaj malzemelerinde asbest çıkmasını konuştu. Cnbc, Independent, New York Post ve Today gibi pek çok mecra, konu ile ilgili haber yaptı. Rhode Island’lı anne Kristiana Warner’ın ortaya çıkardığı olay sonucunda şu an 9 eyaletteki 17 kentte tüm ürünler toplatılıyor.

Asbest davaları konusunda uzmanlaşmış bir hukuk firmasında çalışan Kristiana Warner, kızının Claire’s marka makyaj malzemesini Scientific Analytical Institute’de detaylı bir şekilde test ettirdi. Enstitünün laboratuvar sonuçlarına göre makyaj malzemesinde Asbest sonucu pozitif çıktı ve konuyu mahkemeye taşıdı. “Satın aldığınız ürünler güvenli değil” diye açıklama yapan Warner, şirkete dava açıyor.

Tabii ünlü perakende zincirlerine sahip markadan da jet hızıyla cevap geldi: “Söz konusu ürünlerin satışından çekilmesi için ihtiyati önlem aldık ve iddia edilen sorunlarla ilgili anında bir soruşturma yapa