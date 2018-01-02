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Çocukların atıştırmalık alışkanlıkları obeziteye yol açabilir

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İngiltere Halk Sağlığı Merkezi (PHE), çocukların atıştırmalık alışkanlıklarının ileri ki yaşlarda obezite ve sağlıksız bir yaşama ortam hazırladığını ortaya koydu.

02 Ocak 2018 Salı 12:30
Çocukların atıştırmalık alışkanlıkları obeziteye yol açabilir
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PHE'nin araştırmasına göre, küçük yaştaki çocukların öğünler arasında tükettikleri atıştırmalıklar, obezite ve sağlıksız bir yaşama yol açabiliyor. PHE verileri, İngiltere'deki çocukların ortalama olarak günde üç sağlıksız atıştırmalık veya şekerli ve asitli içecek tükettiğini gösteriyor. Açıklanan rakamların, ebeveynleri günlük atıştırmalık sınırını 100 kaloriyle sınırlandırmaları için teşvik etmesi bekleniyor.

PHE araştırmasının sonuçları, çocukların beslenme alışkanlıklarının olması gerekenden üç kat daha fazla şeker barındırdığını gösterdi. Buna göre, atıştırmalık tüketiminde alınması gereken günlük yedi şeker küpü çocukların tükettiği sağlıksız gıdalardan sağlanırken, bu veriler İngiltere'de bir çocuğun ortalama olarak her yıl 400 bisküvi, 120 kek, 100 şekerleme, 70 çikolata ve dondurma ve 150 şekerli veya asitli içecek tükettiğini gösteriyor.

Açıklanan verilerden sonra, çocukların sağlıksız beslenme alışkanlıklarını değiştirmek için düzenlenen Change4Life kampanyasının sloganı, "Günde yalnızca iki tane olmak üzere 100 kalorili atıştırmalık tüketin" olarak belirlendi. Kampanya kapsamında çocukların daha sağlıklı atıştırmalık tüketiminin teşvik edileceği belirtilirken, ebeveynlerin Change4Life internet sitesinde yer alan ve malt somonu, taze peynir ve asitsiz içecekler gibi PHE'nin sağlıklı olarak adlandırdığı atıştırmalıkları alabilecekleri söylendi.

PHE Yönetici Beslenme Uzmanı Doktor Alison Tedstone konuyla ilgili, "Çocukların sağlıksız beslenme alışkanlıkları günde bir çikolata veya bisküvinin de ilerisinde bir durumu kapsıyor. Çocuklar gün boyunca sağlıksız besleniyor ve ebeveynler bu konuda endişeli olduklarını belirtiyor. Yoğun bir programa sahip ebeveynler için basit bir sistem sunuyoruz: Günde yalnızda iki tane olmak üzere 100 kalorili atıştırmalık tüketin" dedi.

İngiltere'de obezite tanısı konulan çocukların üçte biri obezite nedeniyle ilk eğitimlerini yarıda bırakarak tedavi görüyor. İngiltere Ulusal Çocuk Ölçeği Programı'nın yayınladığı son verilere göre, çocuklarda 2017 yılında obezite, bir önceki yıla göre ülke genelinde yüzde 9.6 arttı. 

Doğan Haber Ajansı

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