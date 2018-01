Çocuklu evlerde dikkat edilmesi gereken 19 hijyen kuralı

Eve yeni doğan bir bebeğin gelmesiyle beraber temizlik konusunda hassasiyet başlar. Yaşanılan çevrenin gerçekten de sağlık üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirten Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nermin Tansuğ, “Özellikle büyümekte olan çocukların sağlıkları ve ileri yaşlardaki durumları bu çevreden çok etkilenir.” diyor.

“AMA AŞIRI HİJYEN DE HASTA EDİYOR!”

Genellikle bebek doğar doğmaz bir telaş başlar. Eve giren çıkan eş-dost sayısı sınırlanır. Çevremizde olabilecek hastalığa neden olan mikropları öldürebilecek en kuvvetli deterjanlar kullanılır. Rüzgar, esinti olmasın diyerek pencereler açılmaz, eller antiseptik sabunlar ile yıkanır, sterilizatörler kullanılır, hatta bebekler içme suyu ile yıkanır. Evde evcil hayvan varsa uzaklaştırılır. Çocukları bulaşıcı hastalıklardan korumak için fanus gibi bir ortam sağlanır. Aslında enfeksiyonlardan korunmak için evdeki hijyen kurallarına dikkat ederken aşırıya kaçmamak gerekir. Çünkü aşırı hijyen de başka hastalıklara neden olabilir. Son yıllarda astım gibi alerji hastalıklarının görülme sıklığının artmasında aşırı hijyen kuralları suçlanıyor. Bu yüzden çocukları temiz hava ve çevre koşullarının olduğu doğal ortamlarda yetiştirilmeye çalışılmalıdır.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1-Bulaşıcı hastalıkların etkenleri çoğunlukla hapşırma, öksürük ile havaya karışan damlacıklar, zararlı mikroorganizmalar ile bulaşmış yiyecekler, su, ortak kullanılan bardak gibi eşyalar ve ellerimizle bulaşır. Havadaki mikroorganizmaları azaltmak için odalar iyi havalandırılmalıdır.

2-Yerler düzenli silinmelidir. Ancak temizlik için kullanılan deterjanlara dikkat edilmelidir. Kimyasallar içeren deterjanlar yerine sabun bazlı deterjanlar daha uygundur.

3-Yerde halı gibi toz tutan sergiler yerine tüysüz, toz tutmayanlar yeğlenmelidir.

4-Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır.

5-Temizliğinden emin olduğumuz sular kullanılmalıdır.

6-Sebzeler iyi yıkanmalıdır. Sucuk, sosis gibi çiğ et yenmemelidir. Paraziter hastalıkların bir kısmı iyi pişmemiş etler, iyi yıkanmamış sebzeler ile bulaşır.

7-Yine kıl kurdu gibi parazitler de tırnak diplerinde taşınan yumurtalar, iyi yıkanmamış iç çamaşırları ve çarşaflar ile bulaşabilir.

8-Çocukların tırnakları kısa kesilmelidir. Doğru el yıkama öğretilmelidir.

9-İç çamaşırları ve çarşaflar ütülenmelidir.

10-Mutfakta açıkta bırakılan yiyecekler ve gıda artıkları, böcek ve sineklerin ortaya çıkmasına neden olur. Böcek ve sinekler için ilaç kullanmaktansa bunların ortaya çıkması engellenmelidir.

11-Mutfak tezgahları ve kullanılan aletler iyi temizlenmelidir. Havlular veya temizlik bezleri iyi ve sık yıkanmadığında zararlı mikroorganizmaları taşıyabilirler. Tek kullanımlık bezler veya kağıt havlular tercih edilmelidir.

12-Banyolardaki yüksek nem oranı da mikroorganizmaların üremesi için iyi bir ortamdır. Banyo yüzeyleri iyi temizlenmeli ve kurulanmalıdır. Kapı kolları, musluklar, elektrik düğmeleri iyi temizlenmediğinde mikroorganizmalar eller ile taşınabilir. Bunların da temizliğine dikkat edilmelidir.

13-Evde toz tutabilecek fazla eşyadan, aksesuarlardan kaçınılmalıdır.

14-Ev tozu akarlarının uzaklaştırılması için ev düzenli olarak elektrik süpürgesiyle temizlenmelidir.

15-Eve ayakkabı ile girilmemesi de dışarıdan gelebilecek zararlı mikroorganizmaları azaltır.

16-Çocuklar az eşyanın bulunduğu geniş alanlarda daha rahat oynarlar. Oyuncak seçimine dikkat edilmelidir. Yıkanabilen oyuncaklar seçilmeli, toksik boya maddeleri içeren oyuncaklardan kaçınılmalıdır.

17-Çöp kutuları çocukların erişebileceği yerlere konulmamalıdır. Bebekler ve çocuklar çok meraklı olup her yeri, her şeyi karıştırmaya bayılırlar. Her bulduklarını ağızlarına götürürler. Bu yüzden, pis, bulaşık eşyalar ve deterjanlar, ilaçlar gibi toksik maddeler çocukların erişiminden uzak tutulmalıdır.

18-Evde hayvan besleniyorsa düzenli aşılarının ve bakımlarının yapılmasına dikkat edilmelidir.

19-Çocukları enfeksiyonlardan korumak için evdeki hijyen kurallarına dikkat ederken aşırıya kaçmamak gerekir. Çünkü son yıllarda astım gibi alerji hastalıklarının görülme sıklığının artmasında aşırı hijyen kuralları suçlanmaktadır.