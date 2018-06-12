Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95627
ALTIN
189.848
DOLAR
4.5495
STERLİN
6.0853
EURO
5.3637
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Faydaları saymakla bitmiyor!
Takıntılı ve saplantılı aşk tedavi edilebilir
Takıntılı aşk tedavi edilebilir
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Uzmanlar uyardı: Duşta su yerine bunu kullanın!
Duşta su yerine bunu kullanın!
banner34

Çocuklukta yapılan bademcik ameliyatı faydalı mı?

Avustralyalı bilim insanları, 10 yaşından önce bademcik ameliyatı olmanın risklerini açıkladı.

12 Haziran 2018 Salı 16:21
Çocuklukta yapılan bademcik ameliyatı faydalı mı?

Çocuklukta yapılan bademcik ameliyatının, uzun vadede özellikle solunum yolu ve enfeksiyon hastalıklarıyla alerji riskini arttırdığı bildirildi.

WebMD’nin haberine göre, Avustralyalı bilim insanlarının yaptığı araştırma, 10 yaşından önce bademcikleri alınan kişilerin, 30’a kadar astım ve zatürre gibi solunum yolu rahatsızlıklarına, enfeksiyon ve alerjiye yakalanma olasılıklarının yükseldiğini gösterdi.

Araştırma çerçevesinde Danimarka’daki sağlık kayıtlarından faydalanılarak, 10 yaşından önce bademcikleri ya da geniz eti veya her ikisi birden alınan 60 binden fazla çocuk takip edildi.

banner39
Bu çocukların sağlık kayıtları, 1979-1999 yıllarında dünyaya gelen 1,2 milyon akranlarına ait verilerle karşılaştırıldı.

Araştırmada, bademcikleri ve geniz eti alınan çocuklarda uyku bozukluğu ve bademcik iltihabının büyük ölçüde azaldığı, öte yandan 30 yaşına kadar sinüzit gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarının iki ila üç kat arttığı gözlendi.

Uzmanlar, bu grupta enfeksiyon ve alerji riskinin de solunum yolu rahatsızlıkları kadar yüksek olmasa da artış gösterdiğini kaydetti.

Araştırma ekibinin lideri Sean Byars, “Mümkünse çocuklukta bu tür ameliyatlardan kaçınılmasının uzun vadede sağlık için daha faydalı olabileceğini” söyledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kopan kol ve bacak yeniden çıkabilir...
Kopan kol ve bacak yeniden çıkabilir...
Zatürre neden olur?
Zatürre neden olur?
Bu kanser sadece fotoğraflarla anlaşılıyor!
Bu kanser sadece fotoğraflarla anlaşılıyor!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim